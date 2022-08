Así es la vida de Valentina Noli, la hija recién reconocida de Jorge Salinas (te mostramos a qué se dedica)

Hace años una polémica se desató en la vida de Jorge Salinas, cuando se conoció su relación extramarital con Andrea Noli, mientras estaba casado con Fátima Boggio.

Para aquel entonces, la prensa no tuvo filtros para revelar los detalles que se conocían acerca de la relación y, de inmediato, el matrimonio con Boggio llegó a su fin, sin embargo la polémica no se detuvo ahí, ya que Noli quedó embarazada por la aventura.

Fue así como Valentina Noli llegó al mundo y, aunque por muchos años no existió una relación padre e hija, el actor recién reconoció públicamente que la adolescente es su hija.

Pero, ¿qué ha sido de Valentina?, ¿cómo es su vida actualmente?, ¿seguirá los pasos de sus padres?

Aunque la adolescente de 15 años ha llevado una vida lejos de los reflectores, no han faltado las imágenes y fotografías que su madre comparte en redes sociales.

A través de estas imágenes podemos ver cómo ha crecido la chica y lo mucho que se parece a la actriz, además tiene una cuenta de Instagram privada que cuenta con más de 16 mil seguidores.

Con la corta edad que tiene, la jovencita ya está buscando un futuro profesional y a sus 14 años fue fichada por la agencia de modelos Look, por lo que está siguiendo los pasos de su madre.

Valentina Noli, la hija de Jorge Salinas podría tener la vena artística

La actuación es parte de la vida de Valentina y es que ha crecido viendo a su madre participar en diversas producciones de televisión, sin contar que también tiene la herencia de su padre.

De esta manera, ya ha mostrado un gran interés por incursionar en este arte y, durante una entrevista a “Ventaneando”, Andrea Noli reveló que la chica ha comenzado a hacer algunos castings.

“Esto es el principio y esto es mucho de prueba y error, y hace muchos castings para ir avanzando y quedarse con algo”, dijo la actriz.

“Lo que no me latía es que empezara muy chica porque dejar los estudios escolares para dedicarse la profesión, ser niña actriz, no es lo que a mí más me gusta. Sin embargo, es muy bonito que cuando uno tiene facilidad o talento para algo lo puedas descubrir. Mientras más temprano lo descubras mejor”, agregó.