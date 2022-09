Sherlyn y las veces que ha sido criticada por su crianza, “no se opina de la maternidad ajena”

Sherlyn ha sido duramente criticada desde que anunció que sería madre por decidir traer a su hijo André siendo soltera y una vez más ha puesto a los haters en su lugar al poner un alto a los señalamientos sobre la crianza que le da a su primogénito.

Y es que en cada vez que la actriz de Clase 406 publica una foto de su hijo, aparecen las críticas.

Recordemos que hace unos meses fue duramente señalada por exponer a su hijo a la convivencia con su perrita, luego de que el canino lo agrediera, además, sus constantes viajes con el pequeño también fueron motivo de acusaciones.

Sin mencionar los juicios que ha recibido porque aun usa pañal, porque no habla de manera fluida, porque duerme con ella y por aparecer con manchas en su ropa.

Sherlyn le responde a los haters

La artista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales al ser tildada de “mala madre” y dejó claro que las opiniones ajenas sobran en la maternidad.

“Me encanta leer comentarios como: ‘Traes muy despeinado a ese niño’, ‘Ya tiene sucia la camisa’; ‘Todavía no habla’; ‘Ya tiene dos y todavía usa pañal’; ‘A poco duerme contigo, ¿y tu privacidad?’”, inició su descarga.

De igual manera, recomendó a los detractores no opinar sobre su vida y la de su hijo.

“Mis amores, si pudieran ser la mejor mamá de mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiera mandado a ustedes, no a mí, así que, recomendación, no opinamos sobre la maternidad ajena”, agregó.

Ante su postura distintos compañeros del medio artístico le expresaron su apoyo, así como sus fans.

“Todos somos muy buenos para opinar de vidas ajenas. Nos hacemos expertos cuando se trata de los demás. Excelente respuesta amiga querida”, “Totalmente de acuerdo”, “La mayoría que opina al parecer no tienen hijos”, “La gente se toma atribuciones que no le competen, sin respetar”, “Quienes opinan, de entrada no conocen la maternidad!!! Sólo haz caso a tu intuición! Me decían: María en brazos? ya está muy grande! y aún duerme en tu cama? Pues bien, hoy Maríaa vive en otra ciudad con su novio, y esos días a su lado no se van a repetir, asi que gocen a sus hijos con todo! Y opinen menos por Dios!”, comentaron.