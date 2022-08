“No quiero que seas un príncipe”, el poderoso mensaje de Sherlyn a su hijo que generó opiniones divididas

Sherlyn no solo es una gran actriz y cantante, también ha dejado claro que es una madre dedicada y amorosa a su hijo André, a quien tuvo a través del método de inseminación artificial.

Y es que la famosa no tiene pareja, y no quería esperar a tener una relación para cumplir su sueño de ser mamá, por lo que prefirió hacerlo a través de este método y ser madre soltera.

La actriz ha dejado claro que no necesita de un hombre para criar a su hijo, y demuestra que su prioridad es su felicidad, por lo que lo ama, consciente, lleva de viaje, y se nota que es un niño muy feliz.

Sherlyn le está dando la mejor educación a su pequeño, pero lo que más le importa es que sea feliz y sea quien quiere ser.

Recientemente, la actriz envió un poderoso mensaje a su hijo, que hizo reflexionar a sus seguidores, y generó opiniones encontradas en las redes.

El mensaje de Sherlyn a su hijo André con el que prueba que los hombres también merecen ser amados y valorados

Sherlyn publicó un poderoso mensaje que hizo que las mamás de niños se sintieran identificadas, y con el que busca romper estereotipos y generar conciencia.

“No quiero que seas un príncipe...tu naciste siendo un rey @andrenuestrobebe ,cuanta carga y cuanto peso ponemos sobre los hombres y sobre nuestros niños con ese cuento...y que pasaría si tampoco ellos tienen que estar obligados a renunciar al trabajo que sueñan, por tener un sueldo alto para mantener un hogar”, comenzó la famosa.

Y destacó que los hombres también merecen hallar a alguien que los ame y valore. “Qué pasaría si los educáramos igual, sabiendo que no deben rescatar a nadie, y deben encontrar a una persona que se ame tanto que pueda amarlo a el también, que pasaría si le dijéramos a nuestros niños que no tienen por qué cargar con el estigma de que todos los hombres son malos, que pasaría si le dijéramos que está bien mostrarse vulnerables, llorar y decir lo que sienten? ¿Qué pasaría si diario les recordamos que su sola respiración hace de este mundo un lugar mejor? De sherlyn para @andrenuestrobebe y todas las mamas de niños”.

La famosa envió este mensaje dejando claro que si bien las mujeres merecemos a un gran hombre, que nos ame y nos valore, los hombres también se merecen a una gran mujer, que les demuestre que ellos también valen la pena.

Esto generó opiniones divididas en las redes, pues muchas madres aseguran que tiene toda la razón, mientras que otras aseguran que eso sería seguir criando a hombres machistas.

“Lo que pasa es que los hombres ya tienen todos los derechos y nosotras no, criar a hijos así es seguir criando a hombres machistas”, “es muy cierto, los hombres también tienen derechos y se merecen lo mejor”, “como mamá de un niño me siento identificada y te doy la razón”, y “no me parece, pobres de nuestras niñas con mamás como tú”, fueron algunas de las opiniones al mensaje de Sherlyn.