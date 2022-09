Así fue el fin de Adamari López y Toni Costa: hoy él está enamorado y ella brilla como nunca

Ha pasado más de un año desde que Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación después de haber pasado más de diez años juntos. La conductora ahora revela cómo fue aquel duro momento en el que tomó la decisión de poner punto y final a la relación.

Durante una entrevista a “Noches de luz”, la famosa se sinceró sobre aquel complicado momento en el que decidió finalizar la relación con el padre de su hija y explicó que, aunque resultó doloroso, no se arrepiente de nada.

“No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco”, señaló.

Desde entonces, la conductora se ha enfocado en el bienestar de su hija y en fortalecer su amor propio, de modo que cambió por completo su estilo de vida y hoy el cambio físico es impresionante para sus fanáticos.

Sin embargo, este proceso no fue fácil, ya que nunca había pensado en que su relación terminaría, especialmente al tratarse del padre de su pequeña hija, Alaïa.

“No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”, señaló.

Sin embargo, dijo que jamás hablaría públicamente sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión, ya que su prioridad es cuidar el bienestar de su hija, quien tiene una excelente relación con su padre.

“Tenemos una niña y ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura”, explicó.

Adamari López y Toni Costa rehicieron sus vidas

Aunque la separación fue dura, ambos decidieron seguir adelante y hoy llevan vidas llenas de felicidad y satisfacción por sus logros personales.

El bailarín español volvió a creer en el amor y mantiene una feliz relación con la modelo Evelyn Beltrán, quien muestra su apoyo incondicional a cada paso que da el famoso.

Aunque las críticas han sido duras para la pareja, ambos han demostrado que no se dejarán afectar y protegen su relación ante todos los malos comentarios.

Por otro lado, Adamari brilla más que nunca, ya que la famosa no solo mejoró su estilo de vida, salud y físico, sino que renovó su imagen y posee un estilo que roba miradas día tras día.