¿Fue Toni Costa? El polémico video de Adamari López que confirma una infidelidad

Adamari López se ha caracterizado por ponerle ‘picante’ a las redes sociales con sus divertidos reels en los que suelta verdades incómodas con humor, por esa razón, más de uno cree que van dirigidos hacia su ex, Toni Costa.

Muchos especulan que aprovecha la ocasión para enviarle indirectas, como hace pocos días cuando cumplió años y ella subió una pieza audiovisual mientras interpretaba el clásico ‘Happy Birthday’.

Ahora el tema de conversación es otro y es que en su última actualización parece haber confirmado que el bailarín sí le fue infiel con la modelo, Evelyn Beltrán, con quien presuntamente inició una relación a cinco meses de haber anunciado su ruptura.

En mayo de 2021 la pareja se dijo adiós definitivamente en un comunicado divulgado por la protagonista de Gata Salvaje y al cabo de poco tiempo, el entrenador sorprendió con su nuevo amor, desatando especulaciones desde entonces.

Adamari López y el video que ‘confirmaría’ la infidelidad de Toni Costa

“Esto va para todo el que me sigue: señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, ni estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie , nunca me han pegado los cuernos… bueno, los cuernos sí pero lo otro no ”, dice el audio que ella interpreta con sentido del humor.

No es la primera vez que utiliza este tipo de audios virales y divertidos para dar demostraciones de su carisma, pero el tema fue precisamente el que sorprendió a todos, desatando la polémica en la sección de comentarios.

“Esa mujer tiene un dolor”, “Supéralo”, “Los cuernos en algún momento a todos nos ha pasado, parece que no lo has superado”, “Entre broma y broma, la verdad se asoma”, “Todos sabemos que es en serio”; fueron las opiniones de algunos de sus seguidores, mientras otros la alabaron.

“Se tenía que decir y se dijo”, “Chulísima Adamari y me caes súper”, “Como me divierto, eres una reina”, “Me encanta que mientras más la critican, más dura la tira mi Ada”, “¡Divina! Tú te diviertes y los que critican sufren”, dijeron.