Dwayne Johnson y su esposa tienen una tierna historia de amor: llevan 13 años y así se conocieron

Dwayne Johnson es uno de los actores más reconocidos en Hollywood por sus distintas producciones, donde ha resaltado por su gran talento para la actuación y su atractivo cuerpo musculoso.

El famoso suele ser bastante activo a través de sus redes sociales donde muestra parte de su vida privada, pero poco se sabe de su guapa esposa Lawren Hashian.

El actor y luchador profesional estadounidense se casó con la cantante en 2019, luego de 13 años de relación con una boda íntima en Hawai donde ambos vistieron de blanco y contaron con la presencia de sus dos hijas Jasmine y Tiana.

La pareja se ha encargado de ser bastante reservada con su vida privada pero su historia de amor, es una de las más admiradas.

Así es la historia de amor de Dwayne Johnson y Lawren Hashian

‘La Roca’ conoció a Lauren en 2006 durante las filmaciones de la película The Game Plan y ambos quedaron flechados desde el primer momento.

Sin embargo, en ese entonces el famoso aun estaba casado con su primera esposa Dany García, con quien tuvo a su primogénita a quien nombró Simone y que ahora tiene 21 años de edad.

Luego de 10 años de matrimonio con su primera esposa se separaron en 2007 y fue cuando quedó libre y le dio riendas sueltas a su amor Hashian.

Ambos demostraron que nunca es demasiado tarde para llegar al altar y luego de 13 años sellaron su amor y han logrado encontrar la manera de resistir con el paso del tiempo.

“Hoy hace un año, el 18 de agosto de 2019, tuve el honor de casarme con @laurenhashianofficial. Más tarde esa noche, ella me sorprendió con esta hermosa canción “Step Into A Love Like This”, que ella misma escribió y cantó en honor a nuestro matrimonio”, dijo el actor sobre su boda.

Más adelante, contó el momento que se quebró al escuchar la canción que le había dedicado su esposa.

“Desde el momento en que escuché la línea de apertura de la canción que dice,”cada ángel en el cielo está cantando para nosotros hoy”, como tributo a nuestros seres queridos que fallecieron y ya no están con nosotros, me emocioné mucho. Como todavía me emociono hoy cuando escucho esas palabras y veo estas imágenes de la boda”, contó.

Aunque su matrimonio fue uno de sus momentos más especiales, su gran momento llegó cuando dieron la bienvenida a su dos retoños.

En 2015 nació su primera hija llamada Jasmine y en 2018 recibieron a su segundo pequeña Tiana.

Johnson suele presumir su vida de padre en su cuenta en Instagram donde se llena de elogios y aplausos por los tiernos momentos que le regala a sus primogénitas.

En sus 16 años de romance Dwayne y Lauren han mantenido su romance alejado de los escándalos, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria.