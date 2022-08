‘La Roca’ es el mejor hijo: los lujosos regalos que le ha dado a su mamá y otros momentos

Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, ha demostrado que detrás de su cuerpo corpulento hay un hombre cálido, sensible que da lecciones como padre e hijo, con sus distintas muestras de amor a su familia.

El famoso se ha encargado de brindarle felicidad a sus seres queridos, en especial a su madre, sorprendiéndola con distintos regalos que la han hecho explotar de felicidad y orgullo.

“Siempre he dicho que, si tuviste una buena madre, tienes la posibilidad volverte un bueno y cariñoso ser humano. Vamos todos a darle a nuestras mamás un grande y agradecido abrazo y hagámoslas felices”, escribió en sus redes sociales invitando a sus seguidores a honrar a sus madres.

Los regalos de ‘La Roca’ a su madre

A los padres se les debe la vida y el actor sí que ha sabido como agradecer y devolverle a su madre una mínima parte de lo que hizo por él en su infancia.

El pasado mes de junio sorprendió a su madre, Ata Maivia Johnson, al regalarle una lujosa casa como muestra de su inmenso amor.

En los distintos audiovisuales que colgó en sus redes sociales se puede ver a la señora llorando de felicidad mientras recorre su nuevo hogar, con distintos objetos importantes para su familia, como los trofeos y medallas que ha ganado su hijo.

“Cuando era pequeño, odiaba cuando mi mamá lloraba ~ en estos días, felizmente tomaré sus lágrimas de alegría. Sorprendí a mi mamá y le compré una casa nueva. Mi equipo de diseño y yo tardamos 8 semanas en prepararlo, donde ella podía cruzar la puerta principal por primera vez y todo lo que veía era completamente nuevo y una sorpresa total. He tenido la suerte de haberle comprado algunas casas a lo largo de los años, pero esta es especial, ya que me ha dicho una y otra vez en los últimos años: “Después de toda una vida viajando, quiero que esta casa sea la última. Ese es mi sueño.” Mamá, no hay mayor sentimiento que hacerte feliz ~ bienvenida a casa”, dijo.

Esta no ha sido el único gesto que ha tenido con la mujer que le dio la vida, pues en diciembre de 2021, le obsequió un auto de lujo.

“Ella se sorprendió, tuvo algunos gritos muy feos. Luego sus nietos se le unieron dentro del coche, se sintió abrumada por la alegría pura. Estoy muy agradecido de poder hacer este tipo de cosas por mi madre, que ha tenido una vida increíble, no doy nada de eso por sentado, ella tampoco”, contó.