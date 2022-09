Los negocios de Salma Hayek que la han llevado a ser una mujer tan poderosa

Salma Hayek se ha ganado el respeto de todos por su belleza, talento histriónico y carisma. Su nombre ha resaltado en Hollywood en importantes proyectos y se ha codeado con los más grandes de la industria, desde Antonio Banderas, hasta George Clooney, Penélope Cruz y Will Smith.

La mexicana logró la prestigiosa nominación al Oscar como Mejor Actriz en la que sólo seis mujeres latinas han figurado.

Su trabajo como actriz y productora la ha llevado a obtener jugosas ganancias pero también ha tenido ingresos de los negocios que maneja, con lo que se ha convertido en una de las mujeres más poderosas del espectáculo. Y es que también está muy preparada al hablar español, francés, árabe e inglés.

Sin importar que algunos la acusen de que su mérito más grande es haberse casado con uno de los hombres más ricos del mundo, ella ha demostrado que es indendiente y que no necesita de nadie para triunfar.

“Él me ha hecho mucho mejor persona y crecer de una manera muy buena y saludable. Y, ya sabes, cuando me casé con él, todos dijeron: “Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero”. Yo estaba como, “Sí, lo que sea, perra”. Piensa lo que quieras. Quince años juntos y estamos muy enamorados. Y ni siquiera me ofendo. Yo digo, “Sí, lo que sea’””, dijo la actriz al podcast Armchair Expert.

¿Cuáles son los negocios que maneja Salma Hayek?

Antes de casarse con François-Henri Pinault, la actriz tenía acciones en empresas de maquillaje, además que sesde 1995 trabaja para la marca de joyas Pomellato.

En 1998 se convirtió en la imagen de Revlon y desde 2004, su rostro es el estandarte de Avon.

La actriz se asoció en 2017 con el fundador de Juice Generation, Eric Helms, para crear Blend It Yourself, una línea única de batidos o smoothies organicos que favorecen una piel hermosa y radiante de afuera hacia adentro. “Beba como un batido o aplíquelo como una mascarilla facial orgánica”, se lee en el sitio oficial.

Hayek también lanzó Cooler Cleanse, un programa de jugos a domicilio que tiene el fin de ayudar a reducir la forma en que nuestro estilo de vida moderno trae tanto estrés a nuestro cuerpo, según dijo a CNBC.

Desde 2011, la mexicana tiene su línea de maquillaje Nuance Salma Hayek, la cual desarrolló con la cadena de farmacias en Estados Unidos CVS. Entre los productos que se pueden encontrar están cápsulas de retinol de efecto prolongado, cremas reafirmantes para noche y día y mascarillas para el cabello para mantener el color, entre otros.

Los inicios de Salma Hayek en Hollywood

Aunque hoy es una de las grandes, el camino no fue nada fácil, especialmente porque dejó su tierra para probar suerte en un país desconocido donde no tenía apoyo de nadie.

Mientras que en México ya era una de las consentidas del público y tenía muchos proyectos en su haber, en los Estados Unidos no tenía ofertas y sentía que su rostro no coincidía con el ideal físico para ser tomada en cuenta para un papel. Apenas tenía 25 años y “pocas oportunidades de triunfar”.

Por supuesto ella nunca se dejó intimidar por quienes no creían en su talento y la juzgaban por su físico. “Cuando yo empece nadie creía en mí. Decían que no tenía talento que no servía, que estaba chaparra, muy morena y fea y que me dedicara a otra cosa. Muchas veces casi me doy por vencida”, dijo en una entrevista.