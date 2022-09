Eleazar Gómez sigue hablando de Danna Paola y fans le piden la deje brillar en paz

Pese a que Danna Paola considera que su expareja Eleazar Gómez es “una persona tóxica”, el actor mexicano asegura que sigue su carrera, la admira por sus logros y escucha su música, pese a que no está al tanto de la última producción de la cantante.

La intérprete de “Mala fama” y el actor mantuvieron una relación desde 2015 que duró seis años, en la que asegura la cantante vivió momentos agradables, pero también conoció el lado tóxico y muy desagradable de Gómez.

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor, ahora sí que a compartir experiencias”, apuntó la actriz de Élite al programa Ventaneando.

Estas declaraciones y el apoyo de la también compositora a la expareja de Eleazar, la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien lo denunció por agresiones físicas y emocionales, hicieron crecer los rumores que ella también fue agredida por el también cantante.

Era una niña cuando lo conoció

Danna Paola y Eleazar Gómez se conocieron cuando rodaron la telenovela juvenil “Atrévete a Soñar”. Ella tenía apenas 15 años, mientras que Eleazar tenía cumplidos los 25, es decir, se llevaban una década de diferencia en edad.

El romance fue un secreto a voces, pues pese a que no se hizo oficial, gran parte del equipo sabía que mantenían una relación. De los casi 6 años de noviazgo que mantuvo la pareja, tres estuvieron ocultos porque era menor de edad, reseñó El Financiero.

Su admirador

A la llegada de Eleazar al Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México, tras pasar unas vacaciones con su madre en una ciudad que no reveló, la prensa le tocó nuevamente el tema de su expareja Danna Paola.

El actor que hoy tiene 36 años de edad, habló sobre la carrera de la cantante y aseguró que aun cuando no ha escuchado el último sencillo de la joven, expresó que es “un gran admirador de ella, por supuesto”, reseñó Milenio.

Sobre las declaraciones de Danna Paola acerca de su aspecto físico, dijo que no está enterado del tema: “No es por ser grosero, pero no tengo ni idea, hermano. La verdad, no tengo idea”.

Por otra parte, los fans de Danna Paola están molestos porque le sigan dando tribuna a Eleazar Gómez, cuando consideran que debería estar fuera de la escena por violencia doméstica.

“Dejen de darle una plataforma y trabajo a los abusadores, golpeadores, etc. No sé si se ven peor él o los reporteros que vergüenza de prensa en este país”, “Que flojera seguir dándole foco a esté tipo”, son algunos de los comentarios que recibió el actor en redes sociales.