Mientras Eleazar Gómez es detenido, la gente se burla de quienes lo han denunciado

La noticia de la detención de Eleazar Gómez por la presunta agresión a su novia, Stephanie Valenzuela, ha estado causando mucho ruido en los titulares de los medios de espectáculos. Para muchos, es una sorpresa que el actor sea acusado de violencia doméstica pero para otros, su detención era algo que tenía que pasar tarde o temprano.

Y es que según reportan en redes sociales, ésta no es la primera vez que Eleazar ha sido acusado de violentar a sus parejas.

Ahora Stephanie Valenzuela fue quien denunció que el actor la había golpeado en repetidas ocasiones.

En Twitter, circularon las imágenes de la detención de Gómez pero también aquellas que muestran el rostro de Valenzuela, aparentemente lleno de rasguños y mordidas.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez. Un médico legista de la Fiscalía de CDMX ya las certificó. Eleazar Gómez no quiso declarar.

Lo preocupante es que más allá de cuestionar las acciones del actor, hubo quien sólo se dedicó a burlarse de ella, diciendo que estaba llena de acné.

"Para ser modelo tiene la piel muy fea", "con esa cara hasta yo podría ser modelo", "denle cicatricure para ese acné", "y eso que antes estaba más fea", "esos no son golpes, son granos", fueron algunas de las burlas en las imágenes de la modelo.

"La chica acaba de sufrir un acto de casi homicidio y ustedes en lo unico que se se fijan es que tiene acné y osea si lo tiene que ??? no sé fijan en lo importante que casi la mata dios que mundo de mrd", "El tipo la golpeó, la quiso ahorcar y los comentarios que pone la gente es que la chica está fea? Lamentable nuestra situación", expresaron algunas usuarias en contra de los comentarios burlones y machistas.

En 2017 se dio a conocer que Eleazar también golpeó a su exnovia Vanessa López, con quien sostuvo una relación de 10 meses. Vanessa, quien fuera finalista en Nuestra Belleza México 2013, señaló que durante su noviazgo sufrió amenazas e intimidaciones en repetidas ocasiones.

Eleazar Gómez es un macho violento que golpeó a Tefi Valenzuela, en 2017 fue acusado por Vanessa López por agresiones y anduvo con Danna Paola cuando ella tenía 14 años y el 23 ¿Por qué carajos permiten que siga siendo famoso y viva tranquilo mientras violenta mujeres?

La misma Danna Paola también sufrió de maltrato psicológico y verbal cuando estuvo con él. Ella apenas tenía 14 años y el 24 cuando iniciaron una relación durante las grabaciones de la telenovela "Atrévete a Soñar". Se dijo que Eleazar era muy controlador y manipulador con ella, además de que llegó a insultarla en varias ocasiones sin importarle las consecuencias de que ella fuera menor de edad.

Pero nada de esto importa, pues Internet sólo se preocupa por burlarse, poner en duda el juicio de las víctimas y hacer memes que minimizan la violencia que vivimos las mujeres todos los días.

Danna Paola cuando la siguen relacionando con Eleazar Gómez:

De comprobarse que el actor agredió a la modelo Stephanie Valenzuela, éste podría enfrentar una pena hasta por seis años de prisión, según reveló el doctor en derecho familiar, Alejandro Jiménez doctor en derecho familiar.

“En los caso que se denuncia la violencia familiar las penas pueden ir de uno a seis años de prisión de acuerdo al artículo 200 del Código Penal que dice: ‘Al que, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física o psicoemocional, dentro o fuera del domicilio familiar en contra de el o la cónyuge, la concubina o el concubinario, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión…”.

Eleazar Gómez viendo como todos solo lo conocemos por ser el ex de Danna Paola pero aún así andamos bien metidos en el chisme de porque está arrestado

No hay que olvidar que México se ha convertido en uno de los países más inseguros para ser mujer, que tenemos una larga lista de mujeres y niñas víctimas de la violencia machista y que la justicia no llega para la gran mayoría.

Las burlas y los chiste machistas sólo son muestra de una descomposición social muy evidente. No creen en el miedo que tenemos las mujeres de salir y no volver a casa o de que de pronto nuestra pareja se convierta en una amenaza. Bromean sobre las desaparecidas y se ríen de las muertas, no creen en las víctimas y se indignan por los movimientos que exigen justicia para todas.

El que Eleazar Gómez sea una figura pública no lo excusa de su comportamiento, al contrario, deberíamos cuestionar más sobre a quienes tenemos en un pedestal y por qué es tan fácil borarr su historial y hacer como si nada pasara.

