Critican a Eleazar Gómez por “colgarse de la fama” de Danna Paola

Danna Paola está conquistando escenarios nacionales e internacionales. La actriz no solamente está protagonizando una de la series más exitosas de Netflix (Elité), también ha encontrado un lugar en el mundo musical.

Mala Fama, Oye Pablo, Polo a Tierra y Sodio tienen millones de reproducciones volviendo a la joven una tendencia. Pero no sólo ha estado en boca de todos por sus increíbles éxitos laborales, también por algunos escándalos que han rondando por los medios.

Salieron detalles de su ex relación con Eleazar Gómez cuando ella tenía 14 y él 24 años de edad. Entre un video de su pelea, y el nuevo sencillo del actor mexicano, las conjeturas han comenzado.

Sobretodo por la modelo que aparece en el video del famoso, y algunos pasajes de la canción. Es inevitable ver algunas semejanzas entre ella y Danna Paola, lo que causó el enojo en redes sociales.

Básicamente Eleazar Gómez está diciendo que Danna Paola (actriz consolidada de una de las series más famosas de Netflix con una carrera musical en crecimiento) que no lo puede olvidar. Mi ciela, eres tú quien se quiere colgar de la fama de una chingona. — ♡ (@ilss_e) February 17, 2020

El video, hasta el momento lleva 2,132 likes vs 10,280 dislikes. La reacción de la gente no ha sido muy positiva aunque él afirmo que la canción no es una indirecta, y sólo va dirigida a su público.

Ver que Eleazar Gómez sacó una canción con indirectas hacia Danna Paola para colgarse de su fama es de lo más patético que he visto en mí vida. 😂😂 — El hombre7. (@Fergymseven) February 15, 2020

Sobretodo llamó la atención este pasaje: "¿Y cómo olvidarte? Si yo fui el primero en amarte. Cómo se nota que aún yo te gusto. Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana. Ya me enteré que preguntas por mi, hay fuego que no se puede fingir".

Todos viendo el video de Eleazar Gómez. pic.twitter.com/B2BZaZ9fPE — 𝓕𝓪𝓫𝓲.🌙✨ (@fffabiola) February 16, 2020

Te recomendamos en video: