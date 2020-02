Así fue la relación tóxica entre Danna Paola y Eleazar Gómez

Danna Paola y Eleazar Gómez

Danna Paola está triunfando en el mundo de la música y la actuación. Sus nuevos sencillos están ganando discos platino, diamante, es juez de La Academia y protagonista de Elité.

Sin embargo, sus pasadas relaciones buscan ensombrecer sus éxitos. Sobretodo, cuando hablamos del actor Eleazar Gómez. Compartieron cámara en la telenovela Un Mundo de Caramelo, pero la diferencia de edad era grande: 14 y 23 años.

Ambos han sido muy discretos cuando de su pasado se trata. Según medios nacionales, en un inicio ellos ocultaron su noviazgo por el problema de la edad, pero cuando la mexicana cumplió la mayoría de edad dejaron la discreción a un lado.

En total, ellos duraron aproximadamente 6 años. Su relación ha tomado relevancia por dos motivos, Danna ha dejado claro que todas estas últimas canciones las ha escrito desde sus experiencias personales.

Conocemos las historias de Mala Fama y Oye Pablo, sin embargo, Sodio es mucho más privada. Se cuenta la historia de un ex novio suyo que fingía estar enamorado de ella, cuando en realidad su corazón era de otro hombre.

Los rumores actuales

Como la actriz ha sido muy privada en su vida amorosa, nadie sabe de quién se puede tratar dicha canción. Muchos entre bromas, señalaron a Eleazar Gómez. Quien avivó los rumores al sacar un sencillo contestando a la canción de su ex novia Oye Pablo.

"¿Y cómo olvidarte? Si yo fui el primero en amarte. Cómo se nota que aún yo te gusto. Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana. Ya me enteré que preguntas por mí, hay fuego que no se puede fingir", dice la letra.

Asimismo, salió un video en dónde se muestra la relación tóxica que ellos mantenían. Se escucha al joven llamar por varias groserías a Danna, y ella intentando responder igual entre llanto.

Así fue la relación tóxica de Danna Paola y Eleazar Gómez. pic.twitter.com/KqkKk8IYa4 — Freddy Velarde (@_FreddyVelarde) February 16, 2020

Algunos medios, y testigos anónimos aseguran que Eleazar era muy celoso y posesivo. Aquí te dejamos el hilo que un usuario en Twitter realizó sobre la relación entre los famosos.

