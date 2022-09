Como Jack y Rose, Leo DiCaprio y Kate Winslet son mejores amigos: es la única que se ganó su corazón

La química que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet derrocharon en Titanic no fue actuada. La dupla de actores consolidó una gran amistad que se sostiene actualmente y que en aquel entonces se transformó en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Ponerse en la piel de Jack y Rose, ese amor imposible que terminó gracias a la fiereza del océano, les permitió conocerse y desde entonces suman 25 años de complicidad, que a muchos les sorprende que no terminara en noviazgo.

“Creo que la razón de que nuestra relación funcione es porque nunca nos hemos visto inmersos en nada romántico ”, bromeó la actriz tiempo atrás.

Así es la amistad de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

De acuerdo con Infobae, las grabaciones de la cinta eran difíciles y exigentes, llevando a los actores a estar sumergidos en un tanque de miles de litros de agua o a colgar de un arnés largas horas. En medio de las dificultades, su amistad los sostuvo a flote.

“Fue mi mejor amiga durante siete meses. Descargábamos las tensiones del rodaje juntos, nos desahogábamos juntos, estábamos atentos el uno al otro. Ella era la persona ideal para trabajar, porque parecía un muchacho más. Todo habría resultado más duro sin ella. Fuimos muy compañeros” — DiCaprio sobre Winslet.

“Nos hacíamos de todo”, recuerda Kate. “El me hacía cosquillas, me tocaba, me provocaba todo el tiempo. Y yo se la devolvía, por ejemplo, le pellizcaba la cola”, reveló la famosa.

Él disfrutaba mucho de su compañía porque era muy auténtica. Decía palabrotas, fumaban cigarrillos juntos y hasta se daban consejos de índole sexual. “Leo es excelente en eso. Debo confesar que un montón de sugerencias suyas realmente funcionaron. Y estoy segura de que a él le pasó lo mismo”, llegó a confesar Winslet.

Por eso, al finalizar esta etapa de su vida siguieron en contacto y desde entonces han sido los mejores amigos. DiCaprio la ha acompañado en sus dos bodas y divorcios: primero con Jim Therapleton y luego con Sam Mendes. También cuando volvió a darse una oportunidad con Edward Smith. Incluso, ¡sus hijos le llaman “tío”!

Por su parte, ella es su confidente en la movida vida amorosa del actor, que sigue saliendo con puras modelos y actrices entre los 21 y 25 años. Todas las mujeres van y vienen, menos Kate Winslet.