Kate Winslet no paraba de llorar tras reencontrarse con Leonardo DiCaprio: Esta es la razón

La actriz Kate Winslet sorprendió gratamente a su fanaticada cuando reveló la emoción que sintió al ver a Leonardo DiCaprio, su amigo de toda la vida con quien no había vuelto a coincidir desde hace aproximadamente tres años.

Y es que desde que surgió la pandemia por Covid-19 ambas estrellas limitaron sus salidas y encuentros, tanto que no fue sino hasta solo unas semanas que ambos coincidieron y pudieron compartir un grato momento en el que no pudo evitar llorar al verlo de nuevo radiante y exitoso en la gran pantalla tras el estreno de “No mires arriba”.

Esto lo hizo saber la actriz a través de una reciente entrevista que le realizara el portal The Guardian en donde además de hablar sobre sus proyectos, dejó claro que pese a las distancias y apretadas agendas de trabajo, ella y Leo mantienen la comunicación y nunca han dejado de estar al tanto de sus vidas, pero lo que sí les había impedido el destino es poder coincidir en persona. De ahí que sus emociones se desbordarán tras su reciente reencuentro.

Kate Winslet lloró de alegría tras reencontrarse con Leonardo DiCaprio

La recordada y admirada protagonista de “Titanic”, Kate Winslet aseguró que el reencuentro que sostuvo con Leonardo DiCaprio fue desgarrador, pues tenía aproximadamente tres años que no veía a quien fuera su galán en la producción de James Cameron con la que obtuvo todo el reconocimiento y admiración de la industria cinematográfica.

“No podía dejar de llorar”, dijo la actriz quien además señaló que Leo se ha convertido en parte esencia de su vida, pues luego de ese ambicioso proyecto sintió que lo conoce de toda la vida y a través de la película crearon una conexión especial que ha perdurado por años, tantos que ya han pasado 24 años del estreno de la afamada película y desde entonces se afianzó esta muy fructífera relación.

“Es mi gran amigo. Estamos unidos de por vida”, añadió al portal en el que además recordó los momentos más emocionantes que se vivieron en la grabación de Titanic en la que además surgieron muchas anécdotas.

“Durante el ese rodaje yo cumplí 21 años y Leo, 22. No fue agradable para ninguno de nosotros, pero, al menos, estábamos juntos. Él tenía muchos más días libres que yo. Pero me criaron para estar agradecida y seguir adelante. No sentía que tuviera derecho a ser miserable, y si fuera miserable, ciertamente no se lo habría dicho a un periodista” añadió la actriz a The Guardian.

Con esto demostró que ambas estrellas son muy cercanas y que ambas admiran su talento y carrera en la que no ha parado de trabajar y sorprender a sus audiencias que los aman desde la protagonización de una de las películas más ambiciosas y románticas que han conquistado al mundo y que siguen vigente entre los amantes de estas estrellas.

Y aunque luego de “Titanic” esta pareja coincidió en otra trama que llevaba por título “Revolutionary Road”, ellos no han vuelto a protagonizar las escenas más especiales que enamoran al público. Lo cierto es que ellos mantiene muy cercana y estrecha su amistad que ha perdurado por años.