Así fue como Leonardo DiCaprio rechazó a Disney una de las ofertas de dinero más soñadas

Uno de los actores más exitosos de Hollywood es Leonardo DiCaprio. Ha participado en grandes producciones cinematográficas como “El Hombre de la Máscara de Hierro” y “El Renacido” que su brillante actuación le otorgó su primer y único Oscar de los Premios de la Academia.

Una de las películas de la pantalla grande que le dio más fama fue su protagonización en “Titanic”, la película más premiada y nominada de la historia de los Oscar.

Pero la controversia, el éxito y la fama de DiCaprio empezaron desde muy jovencito. Según Infobae se convirtió en uno de los jóvenes artistas más codiciado por casas productoras, directores y grandes franquicias por su talento.

Pero entre las ofertas que recibía el jovencito, una superó las expectativas que cualquier artista podría esperar recibir de una empresa.

La industria más grandes del entretenimiento infantil, Disney, le ofreció mucho dinero para protagonizar una de sus película y DiCaprio se dio el lujo de rechazarla.

La historia

DiCaprio inició sus primeros pasos a principios de la década de 1990 en comerciales de televisión.

También llegó a actuar en roles recurrentes de series como Santa Bárbara y Los problemas Crecen, populares en la región americana pero sin gran trascendencia internacional como otros proyectos de televisión en Estados Unidos.

Pero su debut fílmico que lo hizo visible y donde directores y actores reconocieron el talento del joven fue en la comedia de ciencia ficción y terror Critters 3: You Are What They Eat (en español, Critters 3: Eres lo que comen).

Un diamante en bruto

Los directores de la época lo consideraron “un diamante en bruto” y es allí donde Disney le ofrece Hocus Pocus (titulada Abracadabra en Hispanoamérica y El retorno de las brujas en España).

Esta es una cinta estadounidense de 1993, que oficialmente es considerada una comedia de Terror, dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Omri Katz, Thora Birch y Vinessa Shaw, la cual fue estrenada el 16 de julio de 1993 en Estados Unidos.

DiCaprio, por el contrario, se centró En 1993 en filmar su papel destacado en What’s Eating Gilbert Grape junto a Johnny Depp, del director sueco Lasse Hallström, que cimentó la fama de Johnny Depp y catapultó al joven Leonardo, quien obtuvo nominaciones al Premio Óscar y al Globo de Oro como mejor actor secundario.

El joven interpretó a un adolescente con discapacidad mental; basada en la novela What’s Eating Gilbert Grape, del escritor Peter Hedges, éste adaptó el guion para la película.

Más dinero del que soñé

DiCaprio admitió a la revista Variety que para Hocus Pocus, le ofrecieron “más dinero del que jamás soñé”.

No reveló cuánto le ofreció Disney, pero por sus declaraciones y la época de oro que vivía la productora, se puede suponer que fue mucho dinero.

“No sé de dónde diablos saqué el valor. Vives en un entorno en el que te influyen las personas que te dicen que ganes mucho dinero y hagas huelga mientras el hierro está caliente. Pero si hay algo de lo que estoy muy orgulloso es de ser un hombre joven que se mantuvo firme “, expresó.

Obviamente esa decisión de decirle “no” a Disney para la prensa y críticos del séptimo arte fue muy cuestionable “porque si bien DiCaprio ya tenía una potencial carrera en ascenso, muchos sabían que ser joven y trabajar en la casa del ratón era el trampolín por predisposición ideal y comprobado para que toda persona con sueños de grandeza en la actuación lograra su cometido”.