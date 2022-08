Novias de telenovelas: Aracely Arámbula y otras famosas que solo se han casado en la ficción

Ninguna telenovela clásica está completa sin una espectacular boda para bien o para mal de los protagonistas. Por esto, las grandes estrellas de melodramas se casan una y otra vez en la ficción.

No obstante, por un motivo u otro, muchas de estas idolatradas actrices nunca llegan al altar en la vida real, por lo que el público solo llega a verlas vestidas de blanco en la pequeña pantalla.

Las protagonistas de telenovelas que solo se han casado en la ficción

A continuación, te presentamos a 5 actrices que a pesar de haberse casado varias veces en los foros de grabación de diferentes teledramas, nunca lo han hecho en la vida real:

Aracely Arámbula

La guapa y talentosa actriz mexicana Aracely Arámbula se ha casado en múltiples ocasiones en las telenovelas, tales como Las vías del amor y Corazón salvaje.

En el plano real, la luminaria nunca ha llegado al altar. Aunque todos creían que se casaría con Luis Miguel tras tener varios años de relación y dos hijos juntos, al final, no hubo boda y se separaron.

Verónica Castro

Si hay alguien que se ha casado muchas, pero muchas veces en los melodramas y ni una vez en la vida real es la reina de las telenovelas: Verónica Castro.

En décadas de exitosa trayectoria, la actriz, cantante y conductora se ha vestido de blanco en varias novelas, tales como Rosa salvaje o Valentina. En esta última, tuvo una boda trágica.

Maite Perroni

La famosa actriz y cantante mexicana Maite Perroni es otra de las protagonistas de melodramas que se ha lanzado al agua en varias oportunidades frente a las cámaras, pero nunca en la realidad.

Cachito de cielo, Cuidado con el ángel, Triunfo del amor y La gata son algunas producciones en las que se ha casado. William Levy, Pedro Fernández y Daniel Arenas han sido algunos de sus “esposos”.

No obstante, la estrella estuvo a punto de casarse en su juventud, pero decidió no hacerlo. Así lo contó la exRBD en una entrevista con la periodista Lourdes Stephen hace años atrás.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa, y dije: ‘no me caso’, o sea que a mí ya eso se me quitó”, dijo.

“Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de que me tengo que casar. Realmente me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quién tuvieras lo esencial de la relación y el amor”, argumentó.

Adela Noriega

La vida de la intérprete Adela Noriega siempre ha sido un misterio. Empero, de lo poco que se sabe al respecto, nunca se ha reportado que la estrella se haya casado fuera de los sets de televisión.

En los melodramas, por otro lado, sí ha contraído nupcias varias veces en espectaculares bodas, como la que tuvo en Amor real con Fernando Colunga o con Eduardo Yáñez en Fuego en la sangre.

Angelique Boyer

La actriz Angelique Boyer es otra heroína de telenovelas que se ha dado el sí en la pantalla chica muchas veces. De todos estos matrimonios ficticios, tres han sido con su novio en la realidad, Sebastián Rulli.

Cabe destacar que la nacida en Francia ha declarado en varias oportunidades que no se quiere casar ni con Rulli –con quien lleva 8 años de una idílica relación– ni con nadie. Tampoco quiere ser madre.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos”, comenzó a explicar en entrevista al programa Hoy sobre esta decisión personal.

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, concluyó.

Teresa, Tres veces Ana, Abismo de pasión e Imperio de mentiras son algunas de las novelas en las que se vistió de blanco.