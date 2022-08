La verdadera razón por la que Victoria Ruffo y Verónica Castro dejaron de ser amigas

Victoria Ruffo y Verónica Castro han sido dos de las grandes artistas de la televisión mexicana, al protagonizar un sinfín de melodramas que la catapultaron a la fama internacional. Aunque ambas establecieron una linda amistad en los años 80, con el paso del tiempo, la misma se fue desvaneciendo.

Por un tiempo surgieron rumores de rivalidad, lo cierto, es que ellas por muchos años fueron grandes amigas, incluso, Castro fue madrina de la boda de la Queen de telenovelas junto al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

Ahora ambas artistas han dejado claro qué fue lo que realmente sucedió con su relación, para ponerle fin a las habladurías.

¿Qué pasó entre Victoria Ruffo y Verónica Castro?

Ruffo se encuentra promocionando la segunda entrega de ‘Corona de lágrimas’ donde trabaja junto a José Alberto Castro, hermano menor de Castro, quien trabaja como productor.

En medio de una rueda de prensa, ha sido cuestionada sobre el alejamiento que surgió con su amiga y ella no dudó en responder.

“No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa ¿no?, los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos de ‘Corona’ (de lágrimas), en diez años hemos estado en contacto, pero tampoco diario, y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos”, agregó la protagonista de Simplemente María.

De igual manera, resaltó el respeto y admiración que siente por la también actriz.

“Es una mujer que admiro mucho desde siempre, hace poco le dije a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino”, dijo.

La Queen también recordó llegaron a celebrar juntas diferentes momentos, pero fueron sus proyectos personales los que las alejaron.

“Con Verónica igual, hice cosas, tuvimos en algún momento acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus cosas qué hacer y sus casas, y sus motivos, entonces no podemos estar siempre juntas, yo la admiro mucho”, resaltó.

De igual manera, Castro se encargó de enviarle su mensaje de apoyo a su hermano y a todo el elenco de la telenovela, mencionando directamente a Victoria.

“Todo el éxito del mundo para mis hermanos Fausto y @elgueromex José este lunes @coronadelagrimas2_of suerte para mi ahijada @victoriaruffo”, escribió en su cuenta en Instagram.