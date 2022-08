Shakira: el “look de la venganza” con minifalda con el que le muestra a Piqué lo que se perdió

El look “de la venganza” de Shakira con minifalda con el que le muestra a Piqué lo que se perdió Instagram @shakira / @3gerardpique

Shakira ha vivido unos meses muy difíciles tras la infidelidad cometida por Piqué, y ahora todo se complica, pues el futbolista ha comenzado a dejarse ver con ella sin importar nada.

En las últimas semanas, el jugador ha asistido a conciertos y hasta a una boda con su nueva novia, Clara Chía Marti, y hasta se han besado y tomado de la mano, dejando claro que dejó a la colombiana en el pasado.

Esto por supuesto es muy difícil para Shakira, y se ha refugiado en sus dos hijos Milán y Sasha, y hace unos días se le vio paseando con ellos.

Sin embargo, la famosa se ha levantado como “ave fénix”, y ha demostrado que es una mujer fuerte capaz de superarlo todo.

Te recomendamos: Shakira toma drástica decisión tras ver a Piqué besándose con su nueva novia y fans la apoyan

Shakira con minifalda muestra su look más sexy a sus 45 mientras Piqué presume a su novia

Shakira fue captada este miércoles junto a su hijo mayor Milán jugando tenis, con un look muy sexy, y con una enorme sonrisa.

La cantante llevó una minifalda blanca con vuelos, y una camiseta celeste, con la que presumió su tonificada figura a sus 45 años.

Además, llevó el cabello recogido en un moño alto y una gorra y complementó con tenis blancos, dejando claro que luce espectacular y se ha levantado una vez más.

Estos días Shakira se había mostrado un poco triste, pero ahora, demuestra que está tranquila, en paz, y así calló a quienes la han criticado.

También demostró que se siente más sexy y hermosa que nunca, por lo que muchos le dicen en redes a Piqué de lo que se está perdiendo.

“Esa es la actitud, me encanta”, “eso Shakira, eres una mujer fuerte y hermoso, el karma siempre llega”, “ay Piqué mira al mujerón que dejaste ir por esa mujer tan fea, te vas a arrepentir tarde o temprano”, y “wow que hermosa y sexy Shakira, me encantó su look de la ‘venganza’”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: Quieren a Shakira: padres de Piqué no aprueban a su novia y así la rechazaron cuando la conocieron