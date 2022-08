Yalitza Aparicio apuesta por la comedia: los detalles de su nueva película para Netflix

Yalitza Aparicio se ganó la fama mundial por su actuación en la película Roma que alcanzó el éxito en las premiaciones más prestigiosas del mundo cinematográfico. Ahora la actriz oaxaqueña vuelve al cine con una película de comedia.

La famosa trabajará de la mano del comediante Memo Villegas en la película La gran seducción, que estará dirigida por Celso García y ya salieron a la luz las primeras imágenes de la producción.

En las últimas semanas, Netflix se ha encargado de revelar algunos detalles de las próximas producciones que llegarán a las pantallas de la plataforma. “La gran seducción” fue una de las que llamó la atención y promete cautivar al público

“Es muy revelador estar sentado en una mesa después de estar sentado dos años escribiendo el guión y escuchar a los actores y las actrices”, reveló sobre la primera lectura del guión, de Luciana Herrera, por parte de todo el elenco.

Villegas declaró que se trata de una comedia con un humor ligero y aseguró que es una historia maravillosa.

“Es un teatro, montan una farsa y una mentira con tal de convencer a un doctor (…)Es humor inocente que, para mí, es el más chido. Está riquísimo el guión y la lectura, auguro que será mi mejor experiencia en una película”, reveló el actor.

Yalitza Aparicio no para de triunfar en el mundo del entretenimiento

Aunque se conocen pocos detalles de lo que serán cada uno de los personajes, Yalitza interpretará a una mujer llamada Ana y una parte del guion revela algo de lo que podremos ver de ella.

“Son de huitlacoche, además no me quiero dedicar a la cocina. Quiero dar clases, nunca lo he podido hacer, pero estudié para ser maestra [...] Tengo fe en el que algún día los niños van a regresar”, es parte de lo que dice el guion.

La actriz ya ha participado en diversas producciones, además de tener diversas campañas con marcas de lujo en todo el mundo.