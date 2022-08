La protagonista de ‘House of the Dragon’ pasó de lavar platos a HBO: su inspiradora historia

La protagonista de House of the Dragon La actriz Milly Alcock le da vida al personaje.- Instagram @millyalcock / @pop_kulture

A sus 22 años, la joven Milly Alcock está llamando la atención de todo el mundo al debutar como protagonista en la serie House of the Dragon, la nueva y fuerte apuesta de HBO para darle continuidad al universo Game of Thrones.

En la producción se mete en los zapatos de Rhaenyra Targaryen, una mujer de carácter fuerte que lo dará todo para hacer valer sus derechos, algo que se asemeja a su historia de vida, pues a su corta edad le ha tocado luchar mucho por sus sueños.

La historia de Milly Alcock antes de llegar a House of the Dragon

Australiana de nacimiento, identificó desde muy pequeña que su pasión era la actuación. Algo atípico, como ella define, ya que su familia solo estaba interesada por el rugby y los deportes en general.

Hizo su debut televisivo en un episodio de 2014 de Wonderland, una serie de comedia romántica australiana que le abrió las puertas a otros proyectos de la televisión local.

Para ella la actuación era todo o nada. Abandonó sus estudios de bachillerato para apostar todo a su carrera artística ya que “la escuela no es para mí”, le dijo a sus padres.

“Nunca he sido alguien que haya prosperado en el entorno escolar. Hay una estigmatización de las personas que abandonan la escuela secundaria. Pero no podía rechazar a ‘Upright’ (una serie dramática) por algo así. Eso me pareció ridículo y exasperante”, expresó en una charla con Vogue Australia.

“Pensé: ‘No, esto es en lo que he estado trabajando y me han dado esta increíble oportunidad con este increíble elenco, con este hermoso guión’. No podía decir que no y no podía dejar que el miedo y la ansiedad de no terminar la escuela me persiguieran, porque eso habría frustrado todo el propósito de irme”. — Milly sobre su decisión de abandonar los estudios para seguir sus sueños.

Sin embargo, sus papeles no le daban demasiado dinero ni reconocimiento, así que tuvo que aceptar un trabajo lavando platos en un restaurante de Sydney y vivir en el ático de su madre para poder sostenerse.