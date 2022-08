De Shakira a Alejandra Rosaldo: Las estrictas reglas de crianza de los famosos con sus hijos

La crianza de los hijos no es nada fácil. Las mamás están llenas de presiones y expectativas en torno a cómo deben ser y actuar para ser consideradas perfectas y “no decepcionar”.

Sin embargo, cada una tiene objetivos y deseos diferentes para sus hijos pero al final, todas quieren lo mejor para ellos.

Quizá han sido criticadas y cuestionadas por no seguir los estereotipos pero nos están dando una lección de aceptación y amor. Y aunque parezca que sus hijos tienen todo al alcance por tener madres famosas, en realidad ellas se han esforzado para educarlos con reglas estrictas que ayudan en su crecimiento.

Shakira (Milán y Sasha)

No es ningún secreto que Shakira es una políglota: domina el español, inglés, portugués, italiano, francés, catalán y árabe por lo que se ha esforzado en hacer que sus hijos aprendan también. Eso sí, una de las reglas más estrictas en su casa es que no pueden mezclar idiomas.

“Intento que no me hablen en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”, declaró en una reciente entrevista.

La colombiana también ha hecho lo posible porque sus hijos lleven vidas normales incentivando la convivencia familiar y no imponerles sus canciones para que ellos generen sus propios gustos y no lo vean como algo “extraordinario”.

“No hago que mis hijos escuchen mi música, intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa, intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, confesó.

Alessandra Rosaldo (Aitana)

Al igual que Shakira, la vocalista de Sentidos Opuestos se preocupa porque su hija Aitana no mezcle idiomas cuando habla. La pequeña nació y ha crecido en los Estados Unidos por lo que es normal que domine el inglés a la perfección. Eso sí, tanto Alessandra como Eugenio Derbez y sus hermanos mayores, se han encargado de enseñarle que en la casa y entre ellos se debe hablar español siempre.

Además, en varias ocasiones la cantante ha dejado ver que aunque ha criado a su hija como una niña libre e independiente, sigue siendo estricta con ella cuando se trata de inculcarle buenos valores.

Kourtney Kardashian (Mason, Penelope y Reign)

Cualquiera que haya visto un episodio de KUWTK sabe que es casi imposible lograr que la familia no mire sus teléfonos todo el tiempo.

Según Kourtney, no quiere que sus hijos tengan la misma dependencia de la tecnología, por lo que limita su tiempo de pantalla.

En una publicación en sus redes sociales reveló que ha sido complicado separarlos de la tecnología sin embargo, ha logrado que todos limiten su uso a 30 minutos al día. Esto aplica para videojuegos y televisión. Mientras tanto, los fines de semana el tiempo se extiende a una hora.

Blake Lively

Junto con Ryan Reynolds, Blake ha procurado que sus hijas tengan una infancia normal. Para esto, ellos no permiten que asistan a sus eventos ni que sean fotografiadas con ellos. Tampoco les muestran sus trabajos en casa y les han enseñado que las tareas se reparten entre todos.

Aunque aún son pequeñas, ambas son conscientes de que deben ayudar a mamá y papá con los deberes del hogar. En una entrevista con Glamour, Lively reveló que prohibieron la palabra “mandona” en su hogar para mantenerse en línea con la igualdad de género y mantenerse alejados de los estereotipos.