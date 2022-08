La condición del hijo de Luz Elena González que la llevó a enfrentar una dura depresión

Luz Elena González siempre ha procurado mantenerse lejos del escándalo lo que la ha convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo. A través de sus redes sociales le ha dado a los fans un vistazo de su vida en familia, encantando a todos con la gran complicidad que tiene con sus hijos Santiago y María José.

Sin embargo, si bien la famosa disfruta cada instante a su lado, ha tenido momentos muy difíciles como mamá, especialmente frente a la condición de su hijo mayor.

Santiago es fruto de la relación de Luz Elena con el empresario y político Bernardo Martínez y requiere cuidados especiales debido a que fue diagnosticado con autismo.

La actriz ha dicho que están en un nivel muy leve pero “dentro del espectro”, por lo que aunque ha hecho lo posible para que sea independiente, debe ser muy rigurosa con las indicaciones de sus doctores. El diagnóstico de Santiago, según llegó a revelar Luz Elena que se trata de “una discapacidad cognitiva leve pero con rasgos autistas y de Asperger”.

En una entrevista con Monste&Joe, González dijo que descubrió que su hijo tenía autismo gracias a la directora de la guardería a la que lo llevaba mientras ella trabajaba en los foros.

“Cuando cumple un año (la directora) me dice ‘tu niño no está bien, tiene algo y creo que lo debes llevar al neurólogo. Te digo porque yo lo he vivido, tengo un hijo como el tuyo. Neuológicamente algo está pasando porque llora cuando gatea, no dibuja como los otros niños aunque tenga un año’”, dijo.

A pesar de esto, no fue hasta años después que Santi tuvo un diagnóstico certero y según reveló en Ventaneando, buscaron muchos lugares en Nueva York en donde les dijeron que no requería terapias. “Le hicieron todos los estudios y nos dijeron que aquí en México él podía ser tratado, que había buenos médicos para lo que él tiene”, aseveró.

Por otro lado, en El minuto que cambió mi destino reveló que su esposo fue quien le dio la noticia y que eso la llevó a una fuerte depresión. “Fue muy doloroso (...) Estuve en una depresión muy fuerte. Acudí al psiquiatra y al psicologo porque llegó un momento de que no lo controlaba y además a la gente no le importa ni te lo va a solucionar. Llegó un momento en que dije ya no puedo seguir así”.

De acuerdo con la actriz, Santiago presenta impulsividad, intolerancia a la frustración e hiperactividad. “Son niños muy cuadrados en su forma de pensar, no los sacas fácil de su forma de pensar, es complicado explicarles las cosas porque su capacidad cognitiva no está al cien”, explicó.

Luz Elena ha hecho una labor titánica con sus hijos

Es normal que los padres de niños autistas experimenten más problemas de salud relacionados con la depresión, la ansiedad y el estrés que otros. Hay una gran angustia y sensación de que no lo están haciendo bien o que es su culpa que el niño presente dicha condición.

Sin embargo, es un hecho que los trastornos del espectro autista no tienen una única causa conocida, lo que la hace una condición tan compleja.

Para Luz Elena ha sido fundamental criar a sus dos hijos por igual, pues sin contar las terapias de Santiago, ha luchado porque sean independientes, que tengan valores y sobretodo que se apoyen el uno al otro.