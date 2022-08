Madonna cambia de look a sus 64 años y la llaman “vieja”, mostrando lo peor de las redes Instagram @madonna

Madonna es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 64 años sigue cosechando éxitos y sorprendiendo con su físico.

Aunque la han criticado por su físico, acusándola de excederse con los retoques estéticos, transformando su rostro, y exagerando con los filtros de redes, para ocultar su edad, la famosa no deja de presumir su belleza con looks modernos y atrevidos.

La intérprete de La isla bonita prueba que la edad no es límite para lucir como quieres y verte sexy y hermosa en cualquier etapa de tu vida.

En los últimos años la hemos visto con el cabello largo y rubio, luciendo hermosa, pero recientemente, la famosa cambió de look y sorprendió a todos.

Madonna cambia de look a sus 64 años y le llueven las críticas

Madonna presumió su nuevo look a través de fotos y videos en redes mostrándose segura y hermosa.

La reina del pop sorprendió a todos con el cabello corto y rosado, con fleco recto, luciendo muy diferente, con look sexy de mallas y camiseta rosa.

“Que horrible se ve, ya está muy vieja para cambiar de look”, “OMG ese color no le va”, “Madonna ya estás vieja, acéptate y ámate como eres”, “esta mujer ya cansa con sus crisis de la edad”, “ese color les va bien a chicas de 20 o 30, a ti ya no”, fueron algunas de las crueles críticas en redes.

Sin embargo, la famosa no se acompleja por las críticas que recibe, y ya está acostumbrada, por lo que no deja de presumir su nuevo look en redes.

Madonna constantemente presume su figura en looks sexys como corsé, vestidos, shorts, pantimedias, y mallas, demostrando que su edad no le impide lucir como quiere y dando lección de amor propio a las mujeres.