Con vellos en sus axilas, hija de Madonna posa en ropa interior y da lección de amor propio

Lourdes León, la hija de Madonna, está triunfando en el mundo de la moda desde hace años, posicionándose como una de las mejores y posando para importantes marcas como Burberry, y Savage X Fenty.

La joven de 25 años se ha dedicado a romper con los estereotipos de belleza al mostrar sus vellos en las axilas como algo natural.

Por años, se ha pensado que es poco femenino e incluso antihigiénico mostrar vellos en algunas zonas del cuerpo, pero Lourdes llegó para normalizarlo, y hacernos sentir que está bien.

Muchos se han dedicado a criticarla, pero ella sigue adelante, y posa así para las marcas de moda más lujosas como recientemente lo hizo para Calvin Klein.

Hija de Madonna posa en ropa interior y muestra los vellos en las axilas

La joven es la nueva imagen de la famosa marca de moda estadounidense Calvin Klein, y posó de la forma más natural.

Lourdes posó en ropa interior mostrando los vellos en sus axilas, como algo normal, y sintiéndose segura de sí misma.

Aunque recibió muchas críticas, también recibió halagos de mujeres que están de acuerdo con normalizar los vellos en cualquier zona del cuerpo, y sentirnos seguras.

“Digan lo que quieran, pero ella es una mujer fuerte y segura, es inspiración”, “de verdad no entiendo por qué no pueden ver eso como algo normal”, “Lola es tan fuerte y ejemplar como su madre”, “amo a Lola, ella nos inspira y no le importa lo que digan de ella”, fueron algunos de los comentarios.

En diferentes oportunidades Lourdes ha posado natural y segura mostrando los vellos en sus axilas, inspirando a muchas mujeres, y no es la única.