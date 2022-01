Hija de Madonna revoluciona la moda mostrando los vellos en sus axilas en lencería de Rihanna

Lourdes León, la hija de Madonna, llegó para revolucionar el mundo de la moda con su estilo natural y poderoso.

La joven de 25 años se ha robado las miradas no solo con su belleza, también con su seguridad, y es que no teme en mostrar los vellos de sus axilas.

Y es que por muchos años nos han impuesto los estereotipos de belleza, como afeitarnos las axilas, y no lucir vellos en ninguna parte de nuestro cuerpo porque se “ve mal”, cuando es algo completamente normal.

Sin embargo, desde hace un tiempo la hija de la cantante se mostró en contra de los estereotipos, y optó por demostrar que se puede ser bella al natural.

Hija de Madonna deslumbra como modelo de Rihanna

Lourdes ha triunfado en la moda, modelando en importantes desfiles de las marcas de moda más lujosas, como en el desfile de Versace en septiembre del año pasado.

Su estilo, confianza, y poder, inspiran a las mujeres a ser quienes quieren ser, y deja claro que no hay imposibles.

Además, recientemente posó para Savage X Fenty, la marca de la cantante Rihanna, en su nueva colección de lencería.

La joven no solo luce sexy y hermosa con pantys, brasier, y botas altas de látex, también nos da una lección de amor propio al dejar ver sus vellos en las axilas.

Y es que demuestra que ni las modelos deberían cumplir unos estereotipos de belleza, pues cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee.

Además, no solo ella ha sido aplaudida, sino también Rihanna, por apoyar a este tipo de modelos que nos inspiran a mostrar nuestro lado más real y no perfecto.

“Wow amo a esta chica, tan fuerte como su mamá”, “Lourdes es una inspiración, la amo”, “sí reina, te aplaudo por mostrar lo hermosa que eres”, “me encanta tu estilo y seguridad”, y “gracias por enseñarnos a ser quienes queremos ser, y no quien dicta la sociedad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Lourdes León nos inspira a mostrar nuestra belleza natural

La joven también ha sido muy criticada en redes por esto, pero ella se siente muy segura, y no tiene complejos por ello.

“No sabía que la gente se fuese a enfadar tanto por el vello de mis axilas; no sabía que eso fuese un problema. Es muy gracioso. Tuve que esperar dos meses hasta que me crecieran. No es mucho, sé que no lo es, pero estoy muy orgullosa de ello”, dijo en una entrevista.