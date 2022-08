Así fue como Andrés García le dio un fuerte golpe a Anahí en Televisa

El Internet y las redes sociales tienen el poder de revivir los momentos más icónicos y divertidos de la televisión. Esto fue justamente lo que pasó con una escena protagonizada por Anahí y Andrés Gracía, cuando el actor golpeó a la ex RBD.

Todo ocurrió en medio de uno de los episodios de Mujeres engañadas, una telenovela que tuvo gran éxito y en la que participaron los dos actores en sus roles de Jessica Duarte Jiménez y Javier Duarte Cortés, quienes en la historia eran padre e hija.

La escena que se volvió viral a través a través TikTok generó muchas risas entre los fanáticos, ya que se trata de un momento en el que Jessica se encuentra frente a su abuela, pero se niega a saludarla, sin embargo, en ese momento, su padre suelta un golpe en la cabeza para regañarla.

Sin embargo, el actor Andrés Gracía parece no haber calculado muy bien su fuerza, ya que el golpe fue mucho más intenso de lo esperado, de modo que las reacciones de los otros actores fueron de sorpresa.

Anahí se niega a volver a la actuación

Si hay algo que caracteriza a Anahí es su compromiso con el trabajo en cualquier área artística en la que se desempeñe, por eso, al momento de sentir el golpe mantuvo la compostura y siguió muy metida en el papel.

Hay quienes afirman que la actriz se molestó por la acción de su compañero, pero también están lo que señalan que comprendió que todo fue un error.

Después de su exitosa carrera artística, Anahí decidió no regresar a las telenovelas con Televisa y por esa razón, la producción “Dos hogares” fue el cierre de su etapa como actriz.

En entrevista con Daniel Habiff, la actriz explicó que se sintió muy atacada por compañeros de la misma plata televisiva.

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba, entonces eso era de ‘¿cómo, pero no es mi casa aquí-Televisa-?’. Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; está bien pedir ayuda ¿sabes?”, señaló.