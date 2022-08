Andrés García revela que famoso lo ha ayudado últimamente

Andrés García volvió a hacer uso de su canal de YouTube pero en esta oportunidad no fue para despotricar contra alguien, sino para agradecer la ayuda que ha recibido recientemente de una personalidad de la farándula.

Al parecer, cuando el actor gozaba de una buena posición económica y su carrera estaba más que consolidada, ayudó a varios famosos a ser las grandes estrellas que son hoy día.

De hecho, se sabe que ayudó mucho al cantante Luis Miguel, a quien le llegó a prestar una casa para que pudiera vivir con su familia cuando no tenían dinero para vivir bien, e incluso Andrés García le tomo tanto cariño que lo consideraba un hijo más.

No obstante, no fue él quien se acercó al veterano actor para ofrecerle su ayuda en estos momentos tan delicados, donde se ha visto muy mal de salud.

¿Quién ha estado ayudando a Andrés García?

Anahí, la ex RBD, es la famosa que ha estado ayudando últimamente y a quién Andrés García agradeció recientemente en un video que publicó en su canal de YouTube.

La intérprete y actriz ha querido devolverle el favor al actor, ya que él la alojó un tiempo en su casa cuando ella estaba atravesando por los problemas de desórdenes alimenticios.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Ella es un encanto de mujer, actriz, era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”, empezó a contar Andrés García en el video.

“Que lo que se me ofreciera…” continuó diciendo en el video, “Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes. Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”.

Y cuando se supo que Anahí le había ofrecido su ayuda al actor se empezó a hacer viral en redes, a lo que ella contestó citando una de esas noticias:

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre, siempre para él”.