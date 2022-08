Dakota Johnson y Chris Martin: así de íntima y romántica es su relación de 5 años Captura película Personal assistant / Captura video The Howard Stern Show

Dakota Johnson y Chris Martin s on una de las parejas más queridas del espectáculo que ya tiene 5 años de relación y demuestran que su amor es sincero.

La pareja tiene miles de fans, y aunque muchas veces se ha especulado sobre su separación porque no se les ve juntos, la verdad es que así lo prefieren ellos.

Son pocas veces que los paparazzis los han captado juntos, y no es porque estén peleados o su relación ya no sea la misma, la realidad es que prefieren mantener su amor en privado.

Tanto Dakota como Chris son muy reservados sobre su relación y no hablan mucho de ello en entrevistas, pero sin duda son muy felices juntos y se aman.

Te recomendamos: Gwyneth Paltrow asegura que “ama” a Dakota Johnson, novia de su ex, y da lección de madurez

Así viven su amor Dakota Johnson y Chris Martin a 5 años de relación

Chris y Dakota se expresan muy poco su amor en público, sin embargo, el año pasado el cantante conmovió a todos cuando le dedicó el tema My universe a Dakota en un concierto y reveló que la había escrito pensando en ella.

Pero, ellos prefieren mantener todo de forma privada e íntima, y, de hecho, esa ha sido la clave de su duradera relación.

“Hemos estado juntos durante bastante tiempo y salimos a veces, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa y ser acogedor y privado” , dijo Dakota en una entrevista a Elle UK.

La pareja es hogareña, prefiere quedarse en casa y disfrutar de su amor en privado, en la propiedad que el cantante compró en el 2020 en Malibú por un valor de 12.5 millones de dólares.

Incluso prefieren recibir a sus amigos en casa en lugar de salir. “A ambos les encanta el aire libre y, a menudo, dan paseos por la playa. También apoyan a los restaurantes locales”, dijo una fuente.

Dakota tiene una gran relación con la ex de Chris Martin, Gwyneth Paltrow

Además, Dakota tiene una gran relación con la ex de Chris, la también actriz Gwyneth Paltrow, y con sus hijos Apple y Moses.

Y es que para ella es muy importante que sus hijos tengan a su padre y crezcan en un gran ambiente familiar, debido a que ella creció con padres divorciados y no fue una gran experiencia.

Te recomendamos: Dakota Johnson prueba que los hombres merecen recibir flores con noble gesto a Jamie Dornan

“Hubo momentos en los que no estuvo bien, pero experimenté eso, así que no quiero eso en mi vida. No quiero que ningún niño experimente algo así”, dijo Dakota en una entrevista.

Dakota y Chris comparten constantemente con Gwyneth y su esposo, Brad Falchuk, e incluso se han ido de viaje y vacaciones juntos, y siempre se han mostrado admiración y respeto, dando una gran lección de madurez, y lo que ha ayudado mucho a su relación con el cantante.