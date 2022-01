Dakota Johnson nos enseña cómo lucir chic y moderna con “total look” de mezclilla

Dakota Johnson se ha convertido en una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood.

A sus 32 años, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey sigue cosechando éxitos y es que acaba de estrenar la película La hija oscura en Netflix.

Pero, además, la famosa es todo un icono de la moda, y encanta con cada atuendo que lleva, desde el más formal hasta el más casual.

Y recientemente dio clases de moda y estilo con un look muy chic y casual con el que salió de paseo.

La famosa llevó un “total look” de mezclilla que todas podemos copiar y es perfecto para las mujeres de cualquier edad.

Dakota Johnson da clases de estilo con “total look” de mezclilla

La actriz lució unos jeans con un suéter tejido en tono crema, y complementó con una chaqueta de mezclilla muy chic.

Complementó este atuendo con unas medias negras que se veían, y unos mocasines negros, mostrando el look más chic y moderno.

La famosa es fan de las prendas de mezclilla, pues en otras oportunidades ha enseñado cómo lucir jeans y chaquetas de este material en un look muy elegante.

“Ella siempre tan linda”, “amé este look de mezclilla”, “wow ella sabe cómo transformar su look en el más elegante”, “Dakota es perfecta, con lo que se ponga se ve bien”, y “quiero este look, lo amé”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jeans con blazer

Dakota lució muy elegante y moderna con unos jeans que complementó con un blazer gris tejido y unos stilettos en tono crema.

Chaqueta de mezclilla con pantalón deportivo

También llevó un look más relajado y cómodo compuesto por pantalón deportivo gris, que combinó con una camiseta negra, una chaqueta de mezclilla, y unos tenis blancos.

Jeans con chaqueta bordada tipo kimono

La actriz dio clases de moda y elegancia llevando unos jeans con una camiseta básica blanca, y complementó con una chaqueta bordada tipo kimono de seda vintage con tenis.