Emma Watson fue criticada por su look “poco femenino” y es momento de dejarla ser libre

Emma Watson se ha convertido en una de las mujeres de la década por su gran labor como Embajadora de Buena Voluntad de la ONU Mujeres, además de que en redes sociales ha incentivado a sus fans a la lectura y a involucrarse en movimientos a favor de los derechos humanos. Es por ello que no es extraño que Prada la haya elegido para protagonizar su nueva campaña.

Fue a través de redes sociales que la firma italiana de moda dio a conocer que la actriz será su nueva embajadora para el apartado Prada Beauty. Junto al anuncio, publicó una serie de fotografías en las que Watson luce un radical cambio de look que dio mucho de qué hablar.

“Prada anuncia a Emma Watson como nueva embajadora de Prada Beauty. La actriz, activista y artista británica encarna la esencia de una Prada Woman multidimensional”, escribió Prada en Instagram.

La actriz ha traído de vuelta su antiguo corte de duendecillo con un toque moderno. Y aunque definitivamente luce increíble, se volvió blanco de críticas de quienes consideran que se ve “poco femenina”.

“Creo que ese corte no le favorece, la hace parecer mayor y poco femenina”. “Mmmm parece un chico, pero allá ella con su cuerpo y gustos”. “No me gusta nada con ese corte de pelo...lo siento,pero no le favorece nada”. “Pienso que el cabello corto no se les ve bien a las chicas pero cada quien”. “Con este look se parece a Eddie Redmayne”. “Pues yo estoy out en la moda porque yo la veo horrible”. “La vi de reojo y pensé que era un chico”. “No me gusta nada eso del cabello corto, no es femenino”, se lee en redes sociales.

Watson muestra aretes colgantes de Prada y un maquillaje dramático de ojos de gato lo que complementa su glamorosa imagen.

“Es un placer crear una campaña y representar una fragancia con un concepto filosófico tan profundo e iniciativas de sostenibilidad de una manera que se siente genuinamente real y relevante”, escribió Emma Watson. “No puedo esperar para compartir esta pieza de mi arte y espero que la disfruten tanto como yo disfruté haciéndola”.

Emma siempre ha optado por atreverse a cambiar y no seguir las reglas, lo que ha hecho que la critiquen en varias ocasiones.

Desde niñas nos han dicho que el cabello largo y abundante nos hace ver hermosas como las princesas de los cuentos.

Pero el cabello viene en muchas formas y formas. A veces es corto y rizado y otras veces largo y liso. Independientemente del tipo de cabello, todas queremos sentirnos cómodas, ¿no?. Entonces no hay razones para criticar cuando una mujer decide llevarlo como le plazca.

Detrás de cada cabellera hay mucho tiempo y esfuerzo, compran productos específicos para ésta, se someten a tratamientos costosos e incluso se atreven a experimentar con las tijeras y tintes hasta encontrar el mejor estilo. Algunas se enfrentan a la pérdida total de este y deben encontrar maneras de abrazar su belleza, lejos de lo que los demás digan o esperen de cómo deben verse. El cabello no define el valor de una mujer así que es momento de dejar de criticar.