“Bajita y regordeta”: el insulto a Emilia Clarke que causó indignación en la premier de ‘House of the Dragon’

Emilia Clarke fue etiquetada como una chica “bajita y regordeta” durante el estreno de ‘House of the Dragon’, la nueva entrega del universo de ‘Game of Thrones’.

Fue Patrick Delany, el CEO de la compañía de suscripción de televisión Foxtel de Australia, quien hizo el comentario de mal gusto sobre el físico de Emilia.

“Pensé, ‘¿Qué es este show con la chica bajita y regordeta caminando hacia el fuego?’”, dijo Delany, haciendo referencia a lo que pensó cuando vio a Clark como Daenerys por primera vez en Game of Thrones.

Emilia Clarke Giphy

Aunque Emilia no será parte de House of the Dragon, el ejecutivo no pudo evitar hacer un comentario sobre ella.

La audiencia quedó atónita ante lo que dijo del ejecutivo por lo que un portavoz de la compañía tuvo que publicar una disculpa en nombre de Delany, explicando que su comentario simplemente fue “malinterpretado”.

La declaración dice: “El Grupo Foxtel se disculpa si sus comentarios fueron malinterpretados y causaron alguna ofensa. El objetivo era transmitir que para él, ‘Juegos de Tronos’ era algo muy diferente para la televisión en 2011 y que Emilia Clarke pasó de ser una relativamente desconocida a una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión y el cine”.

Las palabras de Delany podrían pasar desapercibidas por no ser “malintencionadas” sin embargo, son aún más indignantes en una época en la que la sociedad está obsesionada con señalar cuerpos ajenos.

En el pasado, Emilia ya había sido señalada por su físico e incluso escribió una carta para su “yo” de 18 años que terminó siendo un consejo para todas las mujeres que han lidiado con su imagen personal.

“Emilia, de 18 años, te voy a citar esta canción de Sunscreen, sé que la conoces. No estás tan gorda como crees”, declaró Clarke en la carta publicada en 2020 para Teen Vogue. “Hay algunas mujeres que se ven de alguna manera y hay otras mujeres que se ven de otra”.

La actriz pertenece a la categoría de mujeres que han luchado constantemente con su peso y los señalamientos por este sin embargo, ha aprendido a defenderse y verse con amor.

El problema ha sido que la gente no está feliz con nada y cuando Emilia se dejó ver más delgada, le llovieron cuestionamientos sobre “¿a dónde se habían ido sus mejillas regordetas?”, que “ya no era ella”, que “sus senos se redujeron por perder peso” y que “ya no se veía sexy”.

Las mujeres estamos condicionadas a cumplir ciertas características para ser consideradas hermosas y deseables. La sociedad es muy buena para ejercer presión sobre nosotras sin tomar en cuenta los daños que eso nos ocasiona. Por suerte las famosas cada vez están demostrando que tenemos que romper con esos estereotipos, mostrando sus cuerpos sin temor a ser criticadas.

Todas estamos aprendiendo que los muslos gruesos, las marcas de la edad, la celulitis, manchas y rollitos son algo completamente normal. Todas tenemos formas diferentes y cambiamos con el paso del tiempo o con el estilo de vida que adoptemos. Es momento de dejar de opinar de los cuerpos ajenos, no importa si hay “una buena intención” ya que pueden estar cargados de prejuicios y críticas destructivas.