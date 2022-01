Emilia Clarke es una sensación de estilo con chaqueta vintage rosa y pantalones cargo negros

Tras casi dos años de ausencia en la pantalla chica, la actriz Emilia Clarke regresó por la puerta grande a los sets de filmación para grabar Secret Invasion, la próxima esperada miniserie de Marvel.

Desde hace días, la estrella británica se sumó al rodaje en Reino Unido de la ambiciosa producción en la que también participan actores como Samuel L. Jackson y Olivia Colman.

En este nueva aventura profesional, la artista no solo promete conquistar al público con su ya conocido talento, también lo hará con los looks del personaje —todavía no anunciado— que interpretará.

Así quedó evidenciado el 27 de enero al ser captada grabando algunas escenas en Halifax, una ciudad en Inglaterra, en un estilismo casual de aires militares con el que se impuso en el set.

Emilia Clarke conquista con un look casual en el rodaje de Secret Invasion

De acuerdo a Daily Mail, la mañana del pasado jueves, la intérprete de 35 años filmó varias secuencias cargadas de acción en las locaciones del proyecto de Disney+ en The Piece Hall.

Durante el rodaje junto a Kingsley Ben-Adir, la estrella lució imponente en un atuendo informal protagonizado por un par de pantalones cargo negros de tiro medio firmados por AllSaints.

Clarke usó específicamente el pantalón Frieda, un modelo confeccionado en un tejido ligero con silueta militar, corte masculino y clásicos bolsillos robustos en las perneras.

La luminaria llevó esta versátil, funcional y vanguardista prenda combinada con un ajustado suéter de malla con estampado tie-dye rosa y verde de la firma Marques’Almeida.

El top está elaborado de manera sostenible con una mezcla de materiales reciclados y presenta un cuello redondo y mangas largas. La actriz lo lució debajo de una chaqueta de lona rosa.

La cómoda y estilosa pieza de abrigo era, concretamente, la insigne Trialmaster de la marca Belstaff, un diseño tratado a mano para conseguir un acabado vintage.

El modelo trae forros de pana negra en el cuello alto y los puños; un cuarteto de bolsillos con botones a presión, un cinturón a juego con hebillas y cremallera frontal.

El outfit tomboyish de Emilia para este día se remató con unos botines Chelsea grunge de cuero negro y suela gruesa de Bottega Veneta.

Asimismo, el rompedor ensamble se complementó con algunas piezas de joyería discreta, como pendientes y una serie de anillos plateados.

Por último, todo perfeccionó con un beauty look sencillo pero audaz que potenció esa fuerza de su atuendo chic.

Este se compuso por su corta cabellera teñida de castaño oscuro peinada en ondas deshechas.

Así como también un maquillaje minimalista que se enfocó en destacar su mirada con abundante delineador negro.

Un descanso abrigada y con mucho estilo

Durante los descansos de la filmación de esta secuela de Capitana Marvel (2019), la histrionisa además lució un moderno maxiabrigo puffer azul de silueta recta de la marca Didriksons.

También se la vio sorber una bebida caliente junto al equipo de producción para paliar las bajas temperaturas durante rodaje de las escenas del día, las cuales incluyó una explosión.

Secret Invasion, la miniserie con la que Emilia Clarke vuelve a la televisión tras el final de Juegos de Tronos, girará en torno a la infiltración en el planeta Tierra de los Skrulls, una especie de extraterrestres cambiaformas.

La producción, hasta la fecha, tiene pautado su estreno para algún momento este 2022.