Andrés García conmueve a sus fans con mensaje sobre la muerte:“No se trata de ponerse a llorar ni ponerse tristes”

Desde unos meses, Andrés García ha estado dando de qué hablar debido a los problemas de salud que está enfrentando. El primer actor preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en su canal de Youtube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano” en el que se ve cansado.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, dice García en el video.

El actor reveló que padece de cirrosis, fibromialgia y osteoartritis, además de otros problemas que lo han debilitado. A partir de ahí, han sido varias publicaciones en las que se ve el deterioro de su salud.

El actor sigue cercano a sus fans a través de su canal de Youtube, Instagram y Facebook pero hace unos días escribió un mensaje que alertó a todos: “Compartir mi vida con ustedes ha sido algo que me llena de gozo, sin embargo hay momentos donde el cuerpo me pide una pausa”, dice la descripción.

En su más reciente video, García mencionó la creencia popular que dice que las grandes estrellas siempre mueren en tres, con lo que conmovió a sus seguidores. A su vez, apuntó que no deben de ponerse tristes cuando se habla de la muerte de alguien ya que en algún momento “volverán a ver a esa persona”.

“No se trata de ponerse a llorar ni ponerse tristes, sino que nos vamos a volver a ver y vamos a tener otros tipo de vida allá como almas, espíritus o lo que sea”

Pese a estar consciente de ello, el actor ha dicho en varias ocasiones que teme que su vida pronto llegará a su fin y es que no ha encontrado un tratamiento para la cirrosis.

Hasta ahora todo ha sido pura incertidumbre ya que los médicos no le dicen si le quedan, días, meses o años de vida.

“Cuando me toque a mí, que no creo que falte mucho porque con esto de que me dio cirrosis, todavía no sé ni cómo combatirla, ando buscando un médico que me diga qué se toma, cómo se toma. Ya he consultado varios médicos buenos, pero quiero saber más, para tener un poquito más de chance y saber si vas a durar seis meses o vas a durar cuatro años o lo que sea”, reveló el primer actor.

Desde hace meses se ha hablado de la fortuna que heredará Andrés García pero aún no hay nada definitivo

El actor se hizo de una fortuna desde la década de los 70 hasta la actualidad, entre películas y telenovelas así como por negocios propios.

En 2021 se dio a conocer que tenía planeado repartir sus bienes entre sus ex esposas Margarita Portillo y Sandra Vale), su hermana Rosa María García, sus hijos Andrés y Leonardo García y su gran amigo Roberto Palazuelos quien será el albacea. En un principio se manejó que el llamado “Diamante negro” obtendría un 50 % de su fortuna sin embargo, Andrés aclaró que sólo será un 20%. Sin embargo, las decisiones del actor han sido cambiantes.