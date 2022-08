Aplauden a Eugenio Derbez y Alessandra por hacer a Aitana una mujer segura al practicar deporte de alto riesgo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han ganado los aplausos del público por su manera de criar a su hija Aitana. Los famosos han demostrado ser los mejores padres al procurar darle libertad y seguridad a su hija, así lo comprobaron al compartir que la niña es amante de los deportes extremos.

Aitana sorprende al público con sus habilidades

En una reciente publicación de la famosa se puede ver a Aitana practicando motocross. A sus 8 años de edad, la niña demostró ser una experta en este deporte al dar varias vueltas en un área verde.

Alessandra le dijo: “¿estás lista, guapa?”, Aitana alzó su pulgar y se lanzó a la aventura.

Esta es solo una de las muchas actividades que practica Aitana, pues además de su amor por las actividades extremas, la pequeña cuenta con educación en las artes.

La menor de los Derbez destaca por tener habilidades en el piano, las cuales ha presumido en varios videos compartidos por sus padres.

Esta es una actividad que todos los miembros de la familia han realizado, así lo reveló Eugenio, pues su madre era una amante del piano e incluso le heredó uno que actualmente es su posesión más valiosa.

Aitana también canta y ha realizado duetos a lado de su hermano Vadhir. El actor publicó un video en su canal de YouTube, a lado de su hermana Aitana, interpretó el tema ‘Dance Monkey’ de Tones and I. Mientras él tocaba la guitarra, la pequeña cantaba alegremente.

A través de las redes sociales, Vadhir publicó:

“Descubrí que mi hermanita de 5 años Aitana es súper musical y les preparamos esta sorpresa en mi canal de YouTube!! Espero la amen tanto como yo.”

Por su parte, Eugenio publicó un comentario en la cuenta de Instagram de Vadhir, con el que se mostró como el padre más orgulloso. Además invitó a sus seguidores a ver el video, que fue una sorpresa para él.

Los fans de Vadhir lo felicitaron por apoyar a su hermana menor e incluirla en sus proyectos. Varios aseguraron que la pequeña seguiría los pasos de sus padres y sus hermanos para dedicarse a los escenarios e incluso que podría ser la primera Derbez que se dedicara a la música.

El video, rápidamente se convirtió en uno de los más populares y se llenó de comentarios por parte de los fans de Vadhir, Alessandra y Eugenio, quienes se mostraron sorprendidos por el talento de la pequeña. Muchos recordaron que la madre de Aitana también es cantante y le atribuyeron su habilidad para la música.

Anteriormente Alessandra dijo de dónde sale su curiosidad por diferentes actividades.