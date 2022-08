¿Recuerdas al sexy Nate Archibald? Así luce el elenco de ‘Gossip Girl’ a 10 años de la serie

Este 2022 se cumplen 10 años desde el final de Gossip Girl, una serie que marcó a toda una generación con su elenco plagado de estrellas, que impulsaron sus carreras a un nuevo nivel, y su historia cargada de suspenso.

La trama giraba en torno a las vidas privilegiadas de adolescentes en el Upper East Side en la ciudad de Nueva York, llenas de dramas, chismes, conflictos amorosos y más, que mantuvieron a la audiencia enganchada en seis temporadas desde 2007 a 2012.

Así luce el elenco de Gossip Girl actualmente

Serena Van der Woodsen

Interpretada por Blake Lively, su vida tuvo un antes y después de este papel. Desde entonces siguió su camino en la actuación inscribiendo su nombre en proyectos como El secreto de Adaline y Un pequeño favor. Actualmente está casada con el actor Ryan Reynolds y tienen 3 hijas.

Blair Waldorf

Leighton Meester le dio vida a este querido y odiado personaje caracterizado por su particular personalidad. La famosa apareció en películas como Killer Movie, The Roomate, Monte Carlo, El juez, entre otras. Actualmente está casada con el actor Adam Brody y es madre de dos niños.

Chuck Bass

El actor Ed Westwick ejecutó a uno de los más conflictivos, pero emblemáticos de la serie. Se dedicó también a la música como vocalista del grupo de rock The Filthy Youth y en 2017 recibió varias denuncias por agresión sexual, sin embargo, quedó libre de cargos por falta de evidencias.

Dan Humphrey

El actor Penn Badgley ha seguido su carrera como toda una estrella y ahora es la figura central del éxito de Netflix, You. Gracias al personaje de Joe Goldberg su popularidad ha aumentado abismalmente, convirtiéndose en uno de los más famosos del grupo.

Nate Archibald

Pero no nos podemos olvidar del más querido por el público femenino, pues Chace Crawford era uno de los galanes más cotizados en aquella época. Actualmente sigue su carrera de actor en proyectos como Qué esperar cuando estás esperando, Mountain Men, Cry of Fear y su último trabajo en la serie de Amazon, The Boys.