Llaman “falsa” a Sophie Turner tras presumir su abdomen plano a solo un mes de dar a luz

Sophie Turner y Joe Jonas son una de las parejas más estables del espectáculo que han formado una hermosa familia y recientemente le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

La pareja ya tiene una hija , llamada Willa, y el pasado 15 de julio recibieron a su segundo bebé, quien llegó a reforzar su amor y agrandar su familia.

Aunque la pareja es muy hermética con sus hijos, y nunca los muestran, Sophie ha compartido algunas imágenes de su embarazo en sus redes.

Y recientemente sorprendió al ser captada durante una salida con su esposo, Joe Jonas, con su increíble figura.

Sophie Turner presume su abdomen plano a solo un mes de dar a luz

Cuando se cumple justo un mes que Sophie dio a luz a su segundo bebé, del que se desconoce nombre, la joven fue captada por los paparazzis.

La joven de 26 años sorprendió al presumir su abdomen completamente plano a solo un mes post parto con sexy look.

Sophie llevó un total look, compuesto por un pantalón a la cintura blanco y un crop top en el mismo tono de mangas largas, dejando ver su abdomen.

La famosa llevó el cabello suelto y complementó con unos tacones en tono marrón, y recibió miles de halagos y otros la criticaron, por creas falsas expectativas de belleza.

“Wow esta mujer no parece que recién parió”, “que abdomen tan plano, no lo puedo creer”, “esta mujer no puede haber dado a luz hace solo un mes, es increíble”, “es una falsa, una mujer no se puede ver así a un mes de dar a luz”, y “es increíble que luzca así a solo un mes post parto, creo que dio a luz hace mucho más tiempo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa siempre ha lucido una figura delgada y estilizada, y aunque parezca increíble que luzca tan delgada, se nota que tiene buena genética.