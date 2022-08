La evolución de la ‘eterna quinceañera’: el carisma de Rubí pudo más que las críticas

La eterna “quinceañera”, Rubí Ibarra, sorprendió a todo el público cuando decidió probar suerte en el mundo artístico en La Academia y aunque las críticas le llovieron, demostró que nada puede quebrar su cautivador carisma.

Recordemos que Rubí ganó fama en Internet cuando su fiesta de quince años se volvió viral en las redes sociales, ya que se trató de un inmenso festejo que impactó a todos los mexicanos y llegó a oídos de personas de todo el mundo.

Este evento produjo aplausos, críticas y un sinfín de memes en las plataformas digitales, pero no bastó para detener a Rubí y mostrar que es una joven con una personalidad que encanta a cualquiera.

Cuando Rubí se enfrentó por primera vez a los jueces de La Academia, las críticas fueron muy duras y todo apuntaba a que no entraría a la competencia, ya que, según los expertos, no contaba con el talento suficiente.

“Creo que hubo mucho nervio, sí. Pero cuando hay nervio también se ve de qué están hechos. En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre”, dijo Lolita Cortés en ese momento.

Asimismo, agregó: “No, nena. No, princesa. Para mí, tú no debes estar aquí”.

Sin embargo, nada la detuvo y sus seguidores la apoyaron para que se quedara por voto del público.

Rubí encantó al público con su personalidad

Desde su fiesta de 15 años, Rubí fue víctima de críticas y malos comentarios, por lo que debió fortalecer sus emociones para ser capaz de enfrentar cualquier dificultad para alcanzar sus sueños.

Por esa razón, pasó de ser una joven muy privada y retraída a compartir muchos momentos de su vida con sus seguidores.

Esta personalidad la pudimos ver más a detalle durante su participación en el reality show, donde no sólo deslumbraba con cada presentación, sino que se mostró muy cercana a sus compañeros.

“Cuando entras a un proyecto así, te esperas esto. Obviamente, yo vivido esto antes de entrar a La academia. He vivido que la gente te quiera, que la gente no te quiera, lo comentarios malos en las redes sociales. Yo sabía en lo que me metía. Pero en realidad agradezco el proyecto porque he conocido persona increíbles con las que he conectado y me han ayudado”, dijo en una entrevista.