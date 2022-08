Yahir y Tristán: todas las veces que el cantante ha apoyado a su hijo tras recaer en las drogas

El cantante Yahir se sinceró recientemente con su público y reveló que hace un par de meses su hijo Tristán tuvo una recaída en el abuso de sustancias y le expresó su apoyo incondicional. Esta no es la primera vez que el famoso habla sobre la lucha de su hijo contra las adicciones y lo apoya de manera pública demostrando que su amor es más grande que los prejuicios.

Yahir: las veces que ha apoyado a Tristán en su lucha contra las adicciones

En 2020, Yahir acudió al programa ‘La última y nos vamos’ conducido por Yordi Rosado. El cantante se sinceró sobre las dificultades que ha tenido en la vida y específicamente como padre, debido a la lucha de su hijo mayor contra las adicciones.

Yahir reveló que la relación con Tristan, su hijo mayor, ha sido complicada debido a los estilos de vida tan diferentes de ambos.

“A mi me gusta mucho el deporte, me mantengo alejado de las drogas, no tengo amigos metidos en eso… He tratado de ser el mejor ejemplo posible para mi hijo en mi trabajo y con mi familia.”

Tras haber tenido una recaída en 2019, su hijo ingresó a una clínica de rehabilitación.

El ex integrante de La Academia, reveló que ha sido muy complicado enfrentar un problema de adicciones en su familia. Sin embargo él y la mamá de Tristan siempre lo han apoyado para que pueda salir adelante.

Por último, reafirmó su amor y su apoyo incondicional a su hijo, obteniendo el aplauso del público por su sinceridad.

“Tristán sabe perfectamente que su padre lo ama como nadie y que siempre voy a estar ahí y le voy a dar todo mi amor.”

El consejo de Yahir para los padres con hijos con adicciones

En mayo del 2021 Yahir acudió al programa ‘Venga la Alegría’, el cantante se sinceró sobre las dificultades que ha tenido en la vida y específicamente como padre, debido a la lucha de su hijo mayor contra las adicciones y dio un valioso consejo a las personas que están en una situación similar.

El cantante habló como pocas veces sobre las dificultades que atravesó al ayudar a su hijo mayor a salir de las adicciones. Además aconsejó a los padres jóvenes estar muy cerca de sus hijos.

“Como lo saben, no es ningún secreto, mi hijo tuvo problemas con drogas y todo. Él quiere dejar un buen mensaje con eso.”

Al mismo tiempo habló de los retos que enfrentó al convertirse en padre a los 19 años de edad, cuando aún no tenía experiencia en la vida e intentaba formar una carrera mientras mantenía a una familia.

“Yo fui papá a los 18, 19 años. Muchas veces te da miedo, «Es que no voy a poder», y prefieren abandonar a sus hijos. No la vida no es así, tienes que estar ahí todo el tiempo, demostrar tu amor, eso es lo que te saca adelante de cualquier problema.”

En noviembre del 2021, Yahir volvió a hablar del tema después de que Tristan revelara públicamente que es bisexual y hablara de sus adicciones.

En una entrevista con el programa Hoy, el cantante confesó sentirse afectado por la situación que vive su hijo y reveló que Tristan se encuentra teniendo una recaída.

“La verdad, parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos mucho tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de estar en varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes.”

Además aclaró que a él no le importa la orientación sexual de su hijo, lo que le preocupa, es la manera en la que se expone. El cantante dejó claro que nunca podrá estar de acuerdo con sus adicciones pues él tiene la esperanza de que pueda superarlas y vivir una vida sana.

“Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que si es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso, ni con la cuestión de ser actor porno, ni con las ideas de seguirse drogando.”

Por último dijo que para estar con él, su hijo tiene que estar sobrio, trabajar y ser disciplinado.

“Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido, pero definitivamente con todo esto, yo lo único que veo es que Tristan necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo.”

Tristán da su versión de los hechos

Anteriormente, el hijo del cantante habló con la revista TV Notas y dio detalles de su vida, la cual ha sido complicada por las adicciones que sufre y que lo han llevado a ser anexado en varias ocasiones.

Tristán dijo que desde pequeño tuvo problemas para concentrarse en clases, razón por la cual lo llevaron al psicólogo y le hicieron varios estudios neurológicos. A los nueve años comenzó a tomar medicamentos tras haber sido diagnosticado con TDA (trastorno de déficit de atención).

A los 13 años de edad tuvo su primer contacto con las drogas en Sonora. A partir de la secundaria comenzó a fumar marihuana. Una de las cosas que recuerda de su infancia era que otros niños lo molestaban por la fama de su papá, y a cuando tenía cinco años sufrió un intento de secuestro.

A los 14 años de edad salió de casa de su madre en Sonora para irse a vivir con Yahir en la Ciudad de México. De esa etapa recuerda que formaron una buena relación, iban juntos al gimnasio, lo acompañaba a sus giras y conciertos.

Tristán recuerda que el cantante le dio mucha libertad, pero el lo aprovechó para comenzar a consumir drogas como cristal y rivotril. Cuando tenía 16 años tuvo su primera intervención.

Sus adicciones lo llevaron a vivir por un tiempo en las calles de la CDMX, recuerda que su padre lo buscó durante este tiempo pero no pudo localizarlo.