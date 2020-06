Yahir se culpa por las adicciones de su hijo: “Fui muy permisivo”

El cantante mexicano Yahir volvió a hablar del problema de las adicciones de su hijo mayor, Tristán, esta vez con más apertura, dando a entender que muchacho aún no supera su enfermedad, y confesando que quizá tiene un poco de responsabilidad porque fue "muy permisivo".

La entrevista surgió en el programa Hoy, donde el artista, para quien antes era una gran molestia y un tabú hablar del tema, esta vez quizo expresar lo que considera sucedió como parte de suresponsabilidad.

"Era muy permisivo, más en el rollo de que anduviera con los grandes, entre músicos; que al final es un chamaco que maduró, siento, demasiado rápido, por andar en este rollo; yo iba a tocar en bares y lo dejaba encargado en la barra porque porque yo tenía que trabajar y ya ahí me hacían el paro", declaró el intérprete surgido del programa de talentos La Academia .

Yahir expresó que se arrepiente de no haber puesto la suficiente atención para detectar el problema de "Tristano", como le dice por cariño.

Apoyo paterno incansable

"Es algo muy fuerte porque no nos dimos cuenta hasta que mi hijo se abrió conmigo y ya empezamos a tener diferentes tratamientos, diferentes programas de ayuda. Tristán es un gran chamaco y tenemos una comunicación muy fuerte. Eso se lo agradezco muchísimo a Dios y a la vida".

El cantante de Alucinado también comentó la forma en la que ha apoyado a su hijo mayor.

"Al principio fue con palabras, tratar de ayudar. Era una cuestión de dar consejos y cuando decidimos tomar terapia profesional fue porque ya no le entraban los consejos. No he dejado a mi hijo en ningún momento, lo único es que sí, creo que empezamos un poco tarde, porque no me había dado cuenta", lamentó.