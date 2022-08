¿Majo Aguilar, el verdadero clon de Flor Silvestre? 5 fotos que muestran su gran parecido

Gracias a su gran talento, indiscutible carisma y belleza singular, Ángela Aguilar ha sido considerada durante mucho el clon de su abuela paterna, la legendaria actriz y cantante mexicana Flor Silvestre.

No obstante, entre los nietos de la llamada “reina de la canción mexicana”, hay alguien que se parece tanto o hasta más a la inolvidable artista: la talentosa Majo Aguilar.

Las fotos que prueban el gran parecido entre Majo Aguilar y Flor Silvestre

María José Aguilar Carrillo nació en la Ciudad de México 7 de junio de 1994. La joven es fruto de la relación entre Susana Carrillo y Antonio Aguilar Jr., el hijo mayor de Silvestre y Antonio Aguilar.

Al igual que casi todos en su familia, Majo descubrió a temprana edad su pasión por la música y se determinó a abrirse una carrera en el mundo del espectáculo por mérito propio como cantautora.

De hecho, escribió su primera canción a los seis años y desde entonces no ha dejado de escribir sus propios temas e interpretarlos para conectar con el público mediante la música.

Aunque al principio intentó incursionar en el medio artístico con su hermana gemela, Flor Susana, la estrella finalmente ha estado edificando su trayectoria musical como solista desde hace años.

Desde muy pequeña, la cantante y compositora mexicana ha llamado la atención entre los fanáticos de la dinastía Aguilar por su gran parecido en diferentes aspectos con su abuela Flor.

Y es que la estrella de 28 años de edad no solo heredó los bellos rasgos de “La sentimental”, sino también su simpatía, su seguridad, su calidad interpretativa y su prodigiosa voz.

De todo esto ha dado cuenta tanto en sus presentaciones y sus videos musicales, como en las fotos que publica en redes como Instagram, en donde acumula más de 340 mil seguidores.

“Su voz es la de Flor Silvestre”, “Tiene mucho parecido a su abuelita Flor Silvestre”, “La voz y su carita se parecen mucho a su abuela Flor Silvestre”, “Cantas con ese dulce fino sentimiento de tu abuelita”, “Heredó la voz de Flor Silvestre” y “Me recuerdas a doña Flor Silvestre, tanto en su físico como en la voz” son algunos de los comentarios que ha recibido en sus videos en YouTube.

Comparten las mismas facciones

Aunque Majo lleva teñido su cabello de un color claro dede hace años, al comparar una imagen suya en la actualidad con una de su abuela en su juventud, salta a la vista que tienen el mismo óvalo facial. Asimismo, comparten muchos otros rasgos por lo que lucen muy similares.

Major Aguilar dice atesorar los muchos consejos que le daba su abuela, uno de los iconos de la música y el cine mexicano | Instagram

Por otro lado, aparte de sus semejanzas físicas y en su prodigiosa voz, la artista también tenía una gran relación con su abuelita, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años de edad.

De hecho, la talentosa joven ha dicho tenerle una gran admiración y guardar incontables recuerdos de ella. Entre estos, sus consejos, tal como uno que le dio cuando estudiaba canto a sus 11 años.

El papá de Majo Aguilar no quería que incursionara en el mundo del espectáculo en su adolescencia, pero su abuela la impulsó | Instagram

“El mejor consejo que me dio en lo profesional fue (…) ‘Canta para sentir y hacer sentir a la gente, no cantes para sonar bonito, cualquiera canta bonito”, recordó en una entrevista a Mara Patricia Castañeda el año pasado.

“En el momento no lo asimilé mucho (…), pero después lo empecé a aplicar hasta que ahora ya es algo que es parte de mí. O sea, si de repente llegó a desafinar, la verdad es que no me molesta tanto mientras esté yo entregando el corazón, que creo que es lo más importante”, expresó.

Cabe destacar que, a pesar de sus estilos diferentes, Majo sacó también la elegancia natural de su abuela y su desenvoltura en el escenario, algo que ha demostrado en diferentes ocasiones.

Tienen una sonrisa semejante

Majo y Flor además tienen en común una sonrisa idéntica. Así se ha quedado evidenciado en fotos comparativas como esta, en la que ambas sonríen desde diferentes ángulos y el parecido es innegable.

Majo Aguilar tenía una gran relación con su abuela | Instagram

Por otro lado, en su entrevista con Castañeda, la cantante de música ranchera comentó lo afortunada que se siente de haber tenido como abuela a esta estrella de la época de oro del cine mexicano.

“La admiro como a pocas mujeres en la vida. Fue una mujer con mucho carácter y, curiosamente, con una sensibilidad y con una dulzura... Hacían una combinación mágica de personalidad y yo tengo la fortuna de llamarla mi abuela y llevar su sangre”.

“Cuando, de repente, la extraño, me toco y digo ‘aquí está’. La siento mucho últimamente en todas partes y eso me da mucha tranquilidad. Trato de llevar todos los consejos que me dio en el día a día. La tengo muy conmigo”, manifestó la cantante que también destaca por su sencillez.

Muchos fans de la dinastía Aguilar aseguran que es la nieta de Flor Silvestre que más se parece a ella | Instagram

Majo Aguilar, con paso firme hacia la cima con su música

Hasta la fecha, Majo Aguilar ha lanzado dos álbumes: Mi herencia, mi sangre (2021) y el disco en vivo Pa’l Norte (2022). Así como también dos EP: Tributo (2017) y Soy (2019).

Actualmente, la luminaria sigue trabajando de manera incansable para continuar conquistando al público como viene haciéndolo con el gran talento que lleva en la sangre, su disciplina y pasión.