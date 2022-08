Kylie Jenner llegó a los 25 años: 7 fotos que delatan su impactante transformación

En la familia Kardashian están de fiesta y es que la menor de todas, Kylie Jenner, está celebrando sus 25 años de vida, convertida en una exitosa empresaria, una mamá de dos hijos y una guapa mujer que es admirada por muchos.

Sin embargo, su evolución también ha generado muchas críticas y es que algunos no le perdonan a la socialité haber recurrido a la cirugía estética para modificar su imagen, en pro de alcanzar una mejor versión personal.

Por eso, la socialité es una de esas figuras que levantan pasiones y odio en cantidades iguales, pero ella se ha mantenido muy firme siguiendo su voz interior y sumando cada vez más logros.

La transformación de Kylie Jenner con el paso de los años

Cuando cumplió 20 años, la famosa empezó a lucir como una persona distinta. De acuerdo con Infobae, recurrió a técnicas como rellenos en labios, de pómulos y barbilla, así como un aumento mamario para transformar su figura.

A esto le siguieron una rinoplastia, aumento de caderas y glúteos, lo que dieron como resultado una imagen diferente a la jovencita que creció frente a los ojos del público en el reality show familiar, Keeping Up With The Kardashians, y que fue concebida muchas veces como el “patito feo”, por no parecerse al resto.

Hoy día puede presumir de ser una de las figuras más mediáticas de Estados Unidos, así como la persona que rompió un envidiado récord: convertirse en la multimillonaria más joven del mundo, desplazando a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

Kylie Jenner aprovechó una de sus mayores inseguridades: el fino grosor de sus labios, para convertirlo en una marca rentable y millonaria como lo es Kylie Cosmetics y que ha ido evolucionando a Kylie Swim, Kylie Baby y hasta Kylie Skin.

De todas las hermanas fue la que cambió el juego: aprovechar su popularidad para crear empresas millonarias, que hoy día sustentan sus fortunas y que dan muestra del gran talento que tiene la hija menor de Kris Jenner para los negocios y por supuesto, el modelaje.