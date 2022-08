Kylie Jenner: por este derroche de lujo le dicen que está “malcriando” a su hija Stormi

Kylie Jenner no pone reparos en complacer a su hija, Stormi, quien desde que llegó al mundo hace 4 años ha gozado de lujos de todos los tipos: viajes en avión privado, ropa de diseñador, niñeras, fiestas de primer nivel, entre otros privilegios.

Y aunque la famosa de 24 años suele compartir estos momentos a través de las redes sociales, sigue sorprendiendo a muchos con cada detalle que le da a la pequeña, puesto que consideran que son exagerados para una niña de su edad.

El más reciente ha acaparado la atención de varios internautas, quienes le piden a la integrante del clan Kardashian-Jenner que reflexione si darle tantas cosas materiales es positivo para su primogénita, porque la está “malcriando” y “consintiendo en exceso”.

El nuevo lujo que Kylie Jenner le regaló a Stormi

El hecho en cuestión fue un viaje a Londres donde la jovencita acompañó a su madre a a los famosos almacenes Harrods, donde le habían preparado una zona privada llena de ropa y accesorios exclusivas.

Stormi se fue de lujosas compras Kylie Jenner le cumplió todos sus caprichos.- Instagram @kyliejenner

“Miren lo que Harrods ha hecho para que Stormi vaya de compras. ¿No es una locura?, ¡eres una niña muy consentida!”, expresó en sus Instagram Stories.

Ahí, tanto madre e hija pudieron recrearse durante largo rato haciendo compras de todo lo que se les antojara y además tuvieron la oportunidad de visitar la sección de Kylie Cosmetics, la marca de la socialité.

Según People, Harrods han hecho una gran puesta en escena de sus productos de maquillaje y cuidado de la piel, por lo que la estadounidense quiso supervisar todo por propia cuenta. Esto lo compartió con sus fans y otros salieron a criticarla.

“Creo que es hora que Kylie le empiece a enseñar el valor de las cosas a Stormi”, “Stormi no tiene ni idea de lo privilegiada que es”, “Va a crecer como una niña mimada, pobrecita”, “Esto no es un derroche de glamour, sino de malcriadez”, “Darle cosas materiales no es igual a darle amor”; fueron parte de las opiniones que abundaron en internet.