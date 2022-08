Salma Hayek y su esposo casi no se casan por esta razón: nos hacen creer en segundas oportunidades

Salma Hayek y Francois Henri Pinault conforman una de las parejas más estables del entretenimiento, pero al igual que todos, han pasado duros momentos que pusieron a prueba la fortaleza de su amor.

Con el paso del tiempo han sabido sobreponerse y hoy día conforman una feliz familia con la hija que tuvieron en conjunto, Valentina Paloma, de 14 años, y los otros tres retoños del empresario de una relación anterior.

Pocos saben que la pareja se separó durante un tiempo y esto les permitió ver que, en realidad, eran el uno para el otro y querían permanecer por siempre juntos.

De acuerdo con Infobae, esto sucedió varios meses después que la química explotó y se debió a las agendas cargadas de ambos. Ella tenía sus compromisos en Hollywood, mientras que él volaba por todo el mundo.

Por esta razón, 11 meses más tarde y hasta con intenciones de casarse, rompieron. Durante esta separación, Henri mantuvo un noviazgo público con la modelo canadiense, Linda Evangelista.

La famosa estaba mentalizada en que ya no iba a encontrar al amor de su vida y que iba a irse a vivir una vida más tranquila en Estados Unidos, hasta que en 2007 lo volvieron a intentar y ella quedó embarazada.

Lo había organizado todo para tener una vida completamente diferente. Estaba preparada para vivir en mi rancho, que también es un santuario de animales que han sido maltratados. Mi plan era ir a Los Ángeles y trabajar un poco. No tenía previsto gastar demasiado. No me interesaban ni las joyas ni los coches; ya tenía todo lo que quería”.

— Salma Hayek.