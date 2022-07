Salma Hayek revela cómo fue trabajar con Angelina Jolie y comprueba que son las mejores amigas

Salma Hayek y Angelina Jolie se convirtieron en amigas cuando comenzaron a trabajar juntas en la película ‘Eternals’. Ambas son dos de las actrices más reconocidas a nivel internacional y consideradas de las mujeres más bellas del cine, por eso no es sorpresa que hayan decidido llevar su amistad a un plano laboral y se unieran en una nueva cinta: ‘White Blood’.

Salma Hayek y Angelina Jolie se unen nuevamente en una película

Recientemente Salma Hayek recordó en una entrevista con Excélsior cómo fue trabajar a lado de Angelina, pues la estrella americana estuvo encargada de dirigir ‘White Blood’.

Salma reveló que Angelina confió plenamente en ella y su talento, fue por eso que le confesó que este proyecto es el más difícil que ha hecho hasta ahora.

“La experiencia ha sido sensacional, es una película dificilísima y Demian, que nació prácticamente en el teatro, que ha hecho cosas muy complicadas, me ha dicho que quizá esto ha sido lo más difícil que ha hecho en su carrera y yo creo que también para mí ha sido igual”.

Al mismo tiempo recoció que Jolie tiene un gran talento para dirigir películas y que siempre es muy considerada y amable con quienes trabajan con ella. Para Salma fue una gran experiencia que además le dejó una buena amistad.

“Sin embargo Angelina ha sido una genio como directora y lo ha abordado con mucho respeto, con mucho cariño y con tanta amabilidad, que daba gusto levantarse todos los días para trabajar en este proyecto tan maravilloso”.

Cómo se hicieron amigas Salma Hayek y Angelina Jolie

Ambas se conocieron en el set de ‘Eternals’, pero fue Salma quien dio el primer paso para conocer a Angelina, en una entrevista con Poderistas la mexicana recordó:

“Angelina dijo algo como: ‘Salma es tan hermosa. Yo no soy una persona fácil con quien estar, pero a Salma no le importó, solo vino al set y se acercó”

Salma reconoció que la personalidad fuerte de Angelina intimidaba a todo el mundo, pero ella simplemente la trató como a cualquier persona.

“¿Te digo una cosas? Cuando ella entraba a la habitación todos comenzaban a actuar extraño, se ponía tenso a cualquiera”

Finalmente Angelina se enamoró de la personalidad divertida y relajada de Salma y se convirtieron en las mejores amigas en el set. Se volvieron tan cercanas que incluso cuando Salma cumplió 55 años en set de la película, Angelina la empujó al pastel para celebrar con la tradicional ‘mordida’.

Más tarde en el programa de Jimmy Kimmel, Hayek reveló que Angelina no conocía la tradición mexicana y cuando le pidieron que la empujara la famosa no quería hacerlo, pues pensó que era una falta de respeto a su amiga.

Finalmente Salma le explicó que era una tradición y que no iba a ofenderse, entonces Angelina aceptó.