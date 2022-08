“Ganó por ser madre soltera”: Las reacciones tras el triunfo de Ivonne Montero en ‘La Casa de los famosos’

“Manipuladora” y “mentirosa”, son alguno de los calificativos que ha recibido Ivonne Montero de sus compañeros tras coronarse como la ganadora de los 200 mil dólares en efectivo en La Casa de Los Famosos 2.

Fue elegida por 33 por ciento de la votación del público, un punto por encima de Salvador Zerboni.

Como todo en la vida, hay quienes la felicitaron por el triunfo y lo consideran bien merecido, otros que la critican, entre ellos Eduardo Rodríguez, quien molesto dijo que Ivonne ganó por ser madre soltera.

La estrategia, “victimizarse”

Según Rodríguez, la estrategia de Ivonne Montero siempre fue “victimizarse” al hablar de su hija y de que es madre soltera, para conectar con el público y así poder ganar.

Cuando se le preguntó si ser madre soltera era la clave para ganar el reality, el actor visiblemente molesto dijo que sí y dio a entender que sería la misma estrategia que usó Alicia Machado.

“Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni y si no fue Toni pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Ahí está la estrategia. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida”, expresó Rodríguez.

Alicia Machado arremetió

Tal como sucedió cuando el modelo de “Sólo para mujeres”, negó haber tenido una relación con la ganadora mientras participó en La Casa de Los Famosos, los espectadores lo criticaron por las fuertes declaraciones y fue tachado de “misógino” y “machista”, reseñó Tvnotas.

Por supuesto que la ex miss venezolana, Alicia Machado, no se quedó callada ante las declaraciones de Eduardo Rodríguez y lanzó un dardo muy fuerte sobre el distanciamiento del exparticipante con su hija: “Como cuando no pasas manutención, y aun así cuestionas la causa. ¡Ups!”.

“Mentirosa y manipuladora”

Otra que salió con el verbo bien encendido y criticó a Ivonne Montero fue la actriz venezolana, Daniella Navarro, archirrivales durante los 90 días que estuvieron en el reality show.

Pero no lo hizo al momento de conocerse el triunfo, aun cuando su cara de molestia era más que evidente. Fue unos días antes cuando dijo que Ivonne era “mentirosa y manipuladora”.

“Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa. Ella no ha jugado limpio. Ese tipo de juego no es correcto”, declaró Navarro.

Ivonne Montero y su vida de tragedias

Sea una ventaja o no victimizarse para alcanzar el triunfo en el reality show como la han cuestionado, la vida de Ivonne Montero no ha sido nada fácil, está llena de tragedias y desencuentros.

Su madre y su hermana no la quieren. Se casó con el venezolano Fabio Melanitto, quien la acusó de ser infiel y negó ser el padre de la bebé que esperaba Montero.

Se divorciaron y ella crío su hija sola, pero en medio de esa situación, a Melanitto lo asesinan en México e Ivonne tuvo que ocuparse de todo, incluso recibir a su familia de Venezuela.

Ivonne Montero también le ha tocado enfrentar la enfermedad de su hija, quien ha sido operada en tres oportunidades y pasó momentos al borde de la muerte.

A su hija Antonella, Montero le dedicó el triunfo: “Gracias, gracias público hermoso por acompañarme, gracias Diosito, gracias hija mía, lo logramos mi reina hermosa, gracias casa preciosa por todas las enseñanzas, ¡lo hemos logrado hija!”, expresó al enterarse que era la ganadora de los 200 mil dólares del reality show.