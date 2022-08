Así fue la amistad entre Verónica Castro y María Félix: surgió tras un momento bochornoso

Verónica Castro es una de las famosas más queridas de México por su belleza y gran carisma. Ella no sólo conquistó en las telenovelas con sus actuaciones sino también en películas y en los programas que llegó a conducir.

La actriz siempre demostró una gran elocuencia en sus entrevistas, logrando conectar con grandes personalidades del espectáculo como Selena Quintanilla, Rocío Durcal, Juan Gabriel, Gustavo Cerati y más.

Sin duda, una de las figuras más icónicas a las que entrevistó fue a María Félix, con quien tuvo una peculiar amistad, incluso cuando las cosas no empezaron bien entre ambas.

Verónica Castro y María Félix no tenían buena relación

Sin importar que Verónica Castro se ganó un gran reconocimiento por sus entrevistas, “La Doña” se dio el lujo de rechazar una primera invitación al programa “Mala noche… ¡No!”. La primera actriz le puso muchos obstáculos a la producción, incluyendo extravagantes condiciones como que se cerrara el Paseo de la Reforma para desfilar junto a Verónica Castro en un carruaje tirado por caballos blancos y así llegar a Bellas Artes donde quería que se realizara la transmisión.

‘La Vero’ confesó a la revista Caras que en algún momento sintió miedo de entrevistar a Félix ya que conocía su carácter fuerte. La única forma en la que consiguió acercarse a ella fue a través de Heriberto Murrieta, quien a petición de la misma Félix, le realizó una entrevista para el programa de Verónica, “La Movida”, en 1991.

Cabe destacar que aunque la entrevista parece haberse realizado en casa de la actriz, en realidad fue en el foro pero ésta prestó todos sus muebles y pinturas para recrear su sala.

La producción además pidió un permiso especial para que “La Doña” tomara alcohol en la emisión ya que insistió en tener una copa de champagne. La primera actriz se terminó toda una botella durante los cortes comerciales, lo que hizo que se mareara.

Verónica intentó tranquilizarla diciéndole que estaba todo bien y que sin importar nada, seguía impecable.

Esta incómoda situación llevó a Félix a apreciar a la conductora ya que se encargó de ayudarla y hacerla sentir mejor.

Como es sabido, “La Doña” siempre se rodeó de lujos así que como agradecimiento, le dio un costoso e inesperado regalo.

“Fue adorable esa mujer, me trató tan bien. Estuve tanto tiempo en su casa, me atendió tanto y me dio un regalo precioso que no me quiso dar enfrente de las cámaras”, relató a Caras la estrella de telenovela.

El obsequio fue un collar largo de oro que María usaba de forma frecuente. Se lo entregó en un “morralito mexicanito” junto con un pañuelo.

Un icónico programa que vio nacer una gran amistad

Verónica Castro Captura/ VeroVisiónTV

Aquel programa duró alrededor de cuatro horas y fue uno de los más memorables ya que fue la primera vez que Félix habló abiertamente de diferentes pasajes de su vida personal y artística.

Posterior a esto, ambas mujeres comenzaron a tratarse más y finalmente en 1996 Verónica pudo hacerle una entrevista a Félix frente a frente sin la intervención de una tercera persona. Dicha entrevista también fue muy emblemática ya que Félix tocó temas de empoderamiento femenino, condenó los abusos y exigió justicia por las mujeres que sufren violencia doméstica.

“En un mundo de hombres como este quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres”, mencionó frente a la audiencia de “La movida”.