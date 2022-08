Hija de Salma Hayek se grabó recién levantada y sin maquillaje: mostró su lado más natural

Desde hace unos meses, el mundo ha conocido desde un poco más de cerca a Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek, quien ha demostrado ser una adolescente apasionada por el mundo de la moda y con aspiraciones de convertirse en actriz como su madre.

Aunque por muchos años la actriz mexicana prefirió mantener a su hija lejos del ojo público, hoy la chica ha decidido compartir un poco más de su vida, por lo que la hemos visto junto a su madre en importantes eventos y ahora comparte algunos videos en sus redes sociales.

Hace tan solo unos meses, Salma Hayek y Valentina Paloma compartieron la portada de la revista Vogue México, en la que muchos pudieron conocer un poco más de la vida, los gustos y la personalidad de la adolescente de 14 años.

Valentina confesó que tiene grandes pasiones, entre las que se encuentra la moda, los negocios y el arte cinematográfico, de modo que espera poder desarrollarse en estas áreas.

Sin embargo, en un video de TikTok pudimos ver una faceta mucho más relajada de la chica y es que, como cualquier adolescente, no siempre está en su estado más fashionista.

La joven apareció frente a la cámara con una playera oversize y su cabello algo desordenado, mientras escuchaba una canción y hacía lip sync.

Su habitación lucía desordenada, por lo que para muchos quedó claro que es una adolescente como cualquier otra.

Salma Hayek y Valentina Paloma tienen una hermosa relación

Madre e hija se han mostrado compartiendo mucho y han dejado claro que son muy cercanas, por lo que se entienden a la perfección.

La aclamada actriz confesó que, durante muchos años, prefirió no exponer a su hija al ojo público, ya que se trata de un mundo muy duro en el que las críticas no faltan, por lo que no quería que eso la afectara.

De esta manera, explicó que Valentina mostraría un poco más de sí misma solo si ella lo decidía y así no invadiría su privacidad sin su consentimiento.

Ahora no cabe duda de que la chica tiene aspiraciones similares a las de su madre, ya que muestra un gran interés por compartir un poco de su vida con el mundo.