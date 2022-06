Salma Hayek presume su figura con bikinazo y mientras su esposo la admira

Salma Hayek se ha mantenido a lo largo de los años como una de las actrices más bellas y admiradas de la industria cinematográfica y sobre todo en su país.

A sus 55 años se mantiene activa con las distintas producciones cinematográficas en las que ha aparecido. El 2021 fue uno de sus mejores años al aparecer en cuatro cintas ente ellas ‘El otro guardaespaldas 2′, junto a Ryan Reynolds , ‘Eternals’, donde se estrenaba en el Universo de Marvel o ‘La casa Gicci’ con Lady Gaga a su lado.

Para este 2022 prepara el filme ‘Puss in Boots: The Last Wish’ en post-producción, además, de ‘Quiero tu vida’ o Magic Mike’s Last Dance, con la tercera parte de la saga.

A pesar de su apretada agenda de trabajo, ella logra sacar un tiempo para pasar tiempo de calidad junto a su familia y ha aprovechado la llegada del verano para deleitar con su silueta.

Salma Hayek y su paseo en yate

La mexicana compartió en su cuenta en Instagram unas postales a bordo de un yate en compañía de su esposo François-Henri Pinault, quien se mostró embelesado mientras admiraba la belleza de su esposa.

Salma apareció con un bikini de dos piezas en color morado que dejaba al descubierto su tonificada figura, demostrando que los años no pasan por ella.

Las reacciones y elogios por parte de sus seguidores no se tardaron en llegar y más de una se mostró inspirada por la famosa.

“Impresionante”, “Mi modelo a seguir. Mi mayor inspiración”, “Cuerpaso my friend” o “Quédate con alguien que te mire como Fraçois mira a Salma”, “Eres hermosa siempre”, “Que felicidad irradias”, comentaron.

Y es que la artista se ha dedicado a disfrutar la vida junto a su familia y apenas hace unos días presumía sus movimientos de cadera al ritmo de Marc Anthony en su concierto en Londres.