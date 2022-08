María Levy celebra su belleza al natural con fotos de desnudos

María Levy, hija de Mariana Levy ha ganado miles de seguidores en redes sociales gracias a su sinceridad y su apertura para hablar de los retos que vivió tras perder a su madre y sus mensajes body positive. En recientes publicaciones, la joven se mostró más segura de sí misma al celebrar su belleza al natural.

María Levy muestra su cuerpo y manda mensaje de amor propio

La nieta de Talina Fernández se encuentra de viaje en España. Por medio de sus redes sociales ha compartido sus aventuras con sus seguidores.

Como es su costumbre, María aprovechó para mostrar sus habilidades para la fotografía y compartió una serie de autorretratos donde mostraba su cuerpo por medio de sus historias.

María Levy celebra su belleza al natural

María es conocida por sus fotos en bikini en redes sociales y sus mensajes sobre la aceptación propia, algo en lo que ha trabajado en los últimos años.

Hace tiempo María reveló que cuando era más joven sufrió de trastornos alimenticios y abuso de sustancias, esto derivado del trauma de perder a su madre a temprana edad.

Ahora que ha logrado recuperarse comparte sus experiencias con sus seguidores y también habla sobre los trucos de las redes sociales para promover un mensaje de aceptación.

Por medio de videos, la famosa ha explicado que no es sano comparar los cuerpos propios con los de otras personas, pues nada es lo que parece en las redes sociales.

La nieta de Talina Fernández, publicó un video por medio de sus redes sociales en el cual muestra que su cuerpo luce delgado gracias a la manera en la que posa y en la que usa sus prendas.

También mostró cómo luce su abdomen cuando está relajado y cuando no está posando. Para ella esta fue una forma de pedir a sus seguidoras que no se comparen con las personas que ven en redes sociales, pues cada cuerpo es diferente y cambia dependiendo del ángulo que se mira.

En su cuenta de Tik Tok frecuentemente comparte que no todo lo que se ve en redes es la realidad y muestra su cuerpo sin filtros.

Incluso ha llegado a mostrar su celulitis con videos en los que brinca y muestra que los músculos se mueven de manera natural y no siempre lucen marcados.

Esta no es la primera vez que Maria comparte mensajes de amor propio con sus seguidoras, pues frecuentemente comparte tips para cuidar de la salud mental por medio de técnicas de bienestar.

Hace poco, María habló sobre lo dura que fue su infancia al perder a su madre y cómo esto le afectó para desarrollar desórdenes alimenticios. Su testimonio conmovió a miles de personas que recuerdan con cariño a su madre y que siguen a su abuela Talina Fernández.

“Decidí tragármelo, nunca sacarlo y a través de los años y con mi crecimiento empezó a salir de maneras muy tóxicas, como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas con el alcohol, drogas, relaciones tóxicas y demás, porque estaba súper enojada y sentía mucho dolor, pero como no lo estaba externando lo estaba sacando conmigo”

Después de acabar varias veces en el hospital, decidió hacer un cambio en su vida y comenzó a interesarse en la fotografía.