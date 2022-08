Britney Spears se defendió de su ex quien criticó sus desnudos y su maternidad

Britney Spears respondió a las declaraciones del padre de sus hijos y dejó claro que nadie puede criticar a una madre que hace su mejor esfuerzo para proteger a su familia. Esto sucede después de que Kevin Federline aseguró que sus hijos no quieren verla debido a las fotos donde muestra su cuerpo.

Britney Spears revela cómo es en realidad su relación con sus hijos

Kevin Federline declaró públicamente que sus hijos Sean Preston y Jayden James habían decidido distanciarse de su madre tras se reciente liberación de la tutela bajo la que estuvo por varios años.

“Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”

También habló sobre las fotos de desnudos que ha publicado la cantante en sus redes y dijo que esa es una de las razones por las cuales sus hijos no desean verla.

“Trato de explicarles: ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro”

Finalmente defendió al padre de Britney y la tutela que tenía sobre ella.

“Cuando Jamie se hizo cargo, las cosas se pusieron en orden. Le salvó la vida”

Desesperados sus fans: Britney Spears dejó en blanco su cuenta de Instagram

Tras haberse enterado de las afirmaciones de su ex, la famosa decidió dar su versión de la historia y se defendió de la mejor manera. Primero recordó que el trabajo de una madre no es fácil, especialmente durante la adolescencia.

“Me apena escuchar que mi exmarido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie”

También aclaró que las fotos y videos que publica en redes sociales no son la razón por la cual no se encuentra en contacto con sus hijos en este momento.

“Eso no tiene nada que ver y que todo esto viene de mucho antes”

Además reveló que la verdadera razón, es debido a la tutela a la que estuvo sometida por 13 años y la cual le impedía ver a sus hijos cuando ella quería, pues requería de permiso de sus padres.

También reveló que su madre era una de las responsables de que su relación con sus hijos se dañara, pues ella sugirió que “debía darle los niños a su padre”.

Mientras estuvo bajo la tutela de su padre, Britney perdió un 20% de la tutela de sus hijos.

“No he podido salir de casa con libertad desde hace 15 años. Necesitaba permiso para todo. Poder tener acceso ahora a mi propio dinero me resulta abrumador. Además los insultos que conlleva la fama en este negocio no solo me afectan a mí si no también a mis niños, soy un ser humano y he hecho lo mejor que he podido”

Por su parte su actual esposo Sam Asghari, defendió a Britney de las acusaciones de su ex y dijo que:

“Los niños cumplirán 18 años pronto y tendrán libertad para tomar sus propias decisiones”

Finalmente le envió un contundente mensaje a Kevin: